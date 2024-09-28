Dünya Kalp Cerrahları Ankara'da Buluştu - Son Dakika
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Sağlık

Dünya Kalp Cerrahları Ankara'da Buluştu

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Memorial Hastanesi, 'Cardiac Memorial 24' etkinliğiyle uluslararası kalp cerrahlarını ağırladı.

28.09.2024 12:38
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Dünyaca ünlü kalp cerrahları Ankara'da buluştu

ANKARA - Memorial Hastanesi tarafından üçüncüsü düzenlenen 'Cardiac Memorial 24' isimli etkinliğe dünyaca ünlü kalp cerrahları katıldı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen 'Cardiac Memorial 24' isimli etkinlik kapsamında 250 doktor bir araya geldi. Etkinlik, Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Serkan Durdu, Prof. Dr. Cengiz Bolcal ve Doç. Dr. Fatih Gümüş'ün liderliğinde gerçekleşti. Minimal İnvaziv cerrahinin dünyadaki öncüleri arasında bulunan Oleksandr Babliak, Patrick Perier, Marco Solinas, Theo Kofidis ve Antonios Pitsis tecrübelerini aktardı.

"Robotik cerrahiyle ilgili eğitimler veriyoruz"

Toplantı kapsamında doktorları konuk ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Serkan Durdu, "Toplantı kapsamında ve eğitim amaçlı yurtdışından birçok meslektaşımızı merkezimizde konuk ediyoruz ve robotik cerrahiyle ilgili eğitimler veriyoruz. Moskova'dan 5 kişilik bir cerrah topluluğu aramızda. Suudi Arabistan'dan önemli bir cerrah arkadaşımız yine bizimle eğitim amaçlı burada. Bugünkü toplantıda paradigmanın değiştiği ve modern kalp cerrahisinin artık robotik, hastaya daha az zarar veren, sonuçları itibariyle başarılı işlemlerin uygulandığı bir sempozyumun konu başlıklarını tartışmak amacıyla buradayız" diye konuştu.

"Türkiye kalp damar cerrahisinde belli dönemlerde gerçekten liderliğe oynayan ülkelerden"

Türkiye'nin kalp cerrahisi alanında iyi bir noktada olduğunu aktaran Memorial Sağlık Grubu CEO'su Bora Uludüz, "Cerrahi olarak Türkiye çok iyi bir noktaya sahip. Bugün de bir sunumda paylaşıldı. Türkiye kalp damar cerrahisinde belli dönemlerde gerçekten liderliğe oynayan ülkelerden bir tanesi. Bugün baktığımızda teknoloji yatırımları ve destekleriyle bunu daha da ileriye taşımaya çalışıyoruz. Kendi kurumumuzda 3 robotumuz var. Bu robotlar sayesinde hastalar için çok daha konforlu ve kaliteli girişimler yapılabiliyor. Bunun en büyük faydası ameliyat sonrasında hastaların iyileşme sürecinin çok daha rahat ve hızlı geçmesini sağlayan teknolojiler olması. Ortalama 8-9 gün olan bir yatış sürecini 3-5 güne indiren bir teknoloji söz konusu" açıklamasında bulundu.

Dünya Kalp Cerrahları Ankara\'da Buluştu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Dünya Kalp Cerrahları Ankara'da Buluştu - Son Dakika

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