Dünya KOAH Günü'nde Tuzda Şifa - Son Dakika
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Sağlık

Dünya KOAH Günü'nde Tuzda Şifa

Çankırı'daki tuz mağarası, KOAH ve astım hastalarına umut oldu, sağlıklarına kavuşarak mutluluklarını paylaştılar.

17.11.2024 00:40
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Dünya KOAH Günü'nde yerin 150 metre altında şifa aradılar

ÇANKIRI - Çankırı'da hayata geçirilen 'Daha Güçlü Bir Nefes Projesi', Dünya KOAH Günü'nde KOAH ve astım hastalarına umut oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen KOAH ve astım hastaları, Hititler'den kalan ve yerin 150 metre altında bulunan tuz mağarasında sağlıklarına kavuştu.

Çankırı'da, Çankırı Valiliği ile çeşitli kurumların işbirliği ile gerçekleştirilen 'Daha Güçlü Bir Nefes Projesi', 'Dünya KOAH Günü'nde KOAH ve astım hastalarına umut oldu. Hititler döneminden kalan ve "Yer Altı Tuz Şehri" olarak adlandırılan tuz mağarasında, KOAH ve astım hastalarına yönelik farklı sosyal, kültürel ve sağlık etkinlikleri gerçekleştirildi. Yerin 150 metre altındaki mağara içerisinde, hastaların 15 gün boyunca günde 6 saat tuz ortamındaki havaya maruz kalmaları sağlandı. Tuzla şifa bularak hayata tutunan hastalar tuz gastronomisiyle de Çankırı'nın yöresel yemeği olan tuzda kuzu ve tavuk yemeğini tattılar. Türkiye'nin dört bir yanından gelen hastalar, Dünya KOAH Günü'nde sağlık problemlerinin azaldığı ve rahat bir nefes aldıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

"Buraya gelmeden önce 1'inci kata çıkamıyordum. Şimdi ise, 4'üncü kata çıkabiliyorum"

Tedavisinin ardından kolaylıkla merdiven çıkabildiğini söyleyen Hasan Hüseyin Barışkan, "Projeye Ankara'dan katılıyorum. Buraya bir tavsiye üzerine geldim. Bugün tedavimin son günü. Buraya gelmeden önce 1'inci kata çıkamıyordum. Şimdi ise, 4'üncü kata çıkabiliyorum. Bu mağaranın faydasını gördüm. Dünya KOAH Günü'nde burada bulunduğum için mutluyum. KOAH hastalarına bu mağarayı tavsiye ediyorum" dedi.

"Ben kurtuldum"

Çareyi tuz mağarasında bulduğunu ifade eden Sedat Çetinkaya, "Projeye Kocaeli'nden katılıyorum. KOAH hastasıyım. Nefes darlığım var. Gitmediğim doktor kalmadı. En sonunda bu mağarayı duydum ve geldim. Tedavimin 7'inci gününde rahat nefes alamaya başladım. Rahatlıkla balgam çıkartabiliyorum, burnum ve genzim açıldı, artık tıkanmıyorum. Ben kurtuldum" diye konuştu.

"Dünya KOAH Günü'nde burada tedavi olduğum için çok mutluyum"

Tuz mağarasını KOAH ve astım hastalarına tavsiye eden Necati Bozkurt, "5-6 senedir bu KOAH hastalığını çekiyorum. Bu mağarada tedavi oldum ve iyileşme sürecimde ilerlemeler var. Bu mağaranın tüm hastalara faydalı olacağını düşünüyorum. Dünya KOAH Günü'nde burada tedavi olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Tuzun nasıl sağlıkta faydası varsa, tuzda kuzu ve tavuğunda faydası vardır"

Çankırı tuzunun yemekte de sağlıklı olduğunu söyleyen yemek ustası Servet Sevindim, "Dünya KOAH Günü amacıyla yer altı tuz şehrine KOAH ve astım tedavisi için Türkiye'nin her yerinden gelen hastalarımıza Çankırı'nın yöresel lezzeti olan tuzda kuzu ve tuzda tavuk yaptık. Tuzun nasıl sağlıkta faydası varsa, tuzda kuzu ve tavuğunda faydası vardır. İnce ve kalın tuzla etin tamamını kapatarak 7 saatte yavaş yavaş pişiriyoruz. Hiçbir katkı yoktur. Burası tuzun başkenti, sağlıyla ve lezzetleriyle, tuza dair olan her şey Çankırı'da" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Çankırı, Astım, Astım, Dünya, Koah, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dünya KOAH Günü'nde Tuzda Şifa - Son Dakika

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