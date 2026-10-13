Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde Bayburt'da 124 öğrenciye farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika
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Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde Bayburt'da 124 öğrenciye farkındalık eğitimi verildi

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Dünya Ruh Sağlığı Günü\'nde Bayburt\'da 124 öğrenciye farkındalık eğitimi verildi
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Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 124 öğrenciye ruh sağlığı farkındalığı eğitimi düzenlendi. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü'nün eğitiminde psikolojik dayanıklılık ele alındı, Sağlıklı Hayat Merkezi hizmetleri anlatıldı.

Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören 124 öğrenciye yönelik psikolojik dayanıklılık ve ruh sağlığı farkındalığı eğitimi düzenlendi.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimde, 'Gençlerle Çalışmak ve Psikolojik Dayanıklılık' konusu ele alındı. Eğitimde gençlerin ruh sağlığını ve iyilik halini güçlendirme, psikolojik dayanıklılıklarını artırma konularında bilgilendirme yapıldı.

Programda ayrıca öğrencilere Sağlıklı Hayat Merkezi ve burada sunulan hizmetler hakkında bilgi verildi.

Kaynak: İHA
İl Sağlık MüdürlüğüAnadolu LisesiBayburtEğitimSağlıkDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde Bayburt'da 124 öğrenciye farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika
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