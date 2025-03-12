Dünya tıp tarihinde bir ilk! Yapay kalple 100 gün yaşadı
Avustralya'da kalp yetmezliği tedavisi gören bir hasta, tamamen yapay bir kalp nakli ile 100 gün boyunca hayatta kalarak tıp tarihinde bir ilke imza attı. Başarılı operasyonun ardından hasta, bağışçıdan alınan gerçek bir kalp ile sağlığına kavuştu.
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12.03.2025 10:44:48. #7.13#
SON DAKİKA: Dünya tıp tarihinde bir ilk! Yapay kalple 100 gün yaşadı - Son Dakika
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