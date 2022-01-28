Üye Girişi
Son dakika haberi... "Dünyada yılda 500 bin insanın ölümü trans yağlardan" - Son Dakika

Son dakika haberi... "Dünyada yılda 500 bin insanın ölümü trans yağlardan"

28.01.2022 09:27

Bir son dakika haberine göre "Dünyada yılda 500 bin insanın ölümü trans yağlardan" Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Serkan Akdağ: " Günde 5 gram üzerinde trans yağ kullanımının kalp krizi riskini yüzde 25 artırdığı saptanmış" " Bir avuç kızarmış patateste 8 gram trans yağ bulunmakta.

"Dünyada yılda 500 bin insanın ölümü trans yağlardan"

Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Serkan Akdağ: " Günde 5 gram üzerinde trans yağ kullanımının kalp krizi riskini yüzde 25 artırdığı saptanmış"

" Bir avuç kızarmış patateste 8 gram trans yağ bulunmakta. Bunun 5 gram üzerinde olması kriz riskini yüzde 25 artırmakta"

DİYARBAKIR - 1911'den beri hayatımıza giren trans yağlar, yılda 500 binden fazla insanın ölümüne neden olduğu tespit edildi. Özellikle kalp krizi riskini artırdığı belirtilirken, Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Serkan Akdağ, çocuklarda ve gençlerde ciddi tehlike arz ettiğini ifade etti.

Trans yağlar insan sağlığı için son derece zararlı, kullanımının istenilmediği ancak, son dönemlerde özellikle çocuklar ve gençler arasında fazlaca tüketilen bir yağ grubu olduğuna değinen Memorial Dicle Hastanesi Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Serkan Akdağ, trans yağların kullanımının ucuz, kolay elde edilebilen ve birçok paketlenmiş gıda ürününde bulunan, gıdanın raf ömrünü uzatan, gıdanın bozulmasını uzun süre engelleyen, gıdaya tadını verebilen bir madde olduğunu vurguladı.

Trans yağların özelliklerinden dolayı endüstride son derece rağbet gördüğünü aktaran Doç. Dr. Akdağ, "Biz, istemiyoruz. Çünkü trans yağlar insan vücudundaki doğal yağ grubundan çok farklı. Trans yağlar özellikle damarın endotel dediğimiz en önemli kısmını bozan bir madde. Dolayısıyla trans yağlar damar yapılarını bozduğu için başta kalp ve beyin olmak üzere vücudun birçok organına zarar vermekte. Bununla beraber birçok kanserin oluşumuna yol açabilmekte. Obeziteye, şeker ve kolesterol değerlerimizi artırabilmekte. Bu nedenler dolayı biz, trans yağların kullanımını istemiyoruz. Trans yağlar 1911 yılında maalesef hayatımıza girdi. O günden bugüne giderek tüketimi artmakta" dedi.

"Günde 5 gram üzerinde trans yağ kullanımının kalp krizi riskini yüzde 25 artırdığı saptanmış"

Trans yağlarla ilgili şu anda Dünya Sağlık Örgütünün de de devam eden bir projesi olduğunu hatırlatan Akdağ, "Yerine koyma projesidir. Amaç da şu, trans yağların endüstride tamamen sıfırlanması, hiç kullanılmaması. Kullanılacaksa maksimum yüzde 2 oranında kullanılması. Biz, yüzde 2'ninde kullanılmasını istemiyoruz. Çünkü yapılan çalışmalarda bu yüzde 2 bile kullanılırsa bu saydığımız hastalıklara neden olabilmekte. Özellikle kalp krizi riskimiz yüksek oluyor trans yağlarla ilgili. Yapılan bir çalışmada günde 5 gram üzerinde trans yağ kullanımının kalp krizi riskini yüzde 25 artırdığı saptanmış. Çocuklar özellikle bu fastfood gıda tüketimi bu oranı ciddi bir şekilde artırmakta. Fastfood gıdalarda çok fazla trans yağ kullanılmakta. Bir avuç kızarmış patateste 8 gram trans yağ bulunmakta. Bunun 5 gram üzerinde olması kriz riskini yüzde 25 artırmakta" diye konuştu.

"Çocuklarda obezitenin, şeker hastalığının, kolesterol yüksekliğinin en önemli nedeni trans yağ kullanımı"

Dünyada yaklaşık 500 bin insan sadece trans yağdan dolayı ölmekte olduğunun altını çizen Doç. Dr. Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla gerçekten üzerinde durulması gereken bir konu. Tüketiminin daha ciddi bir şekilde denetlenmesi lazım. Marketlerde gördüğümüz birçok ürünün içerisinde trans yağ bulunmakta. Çocuklarda özelikle çok dikkat etmek gerekiyor. Çocuklar ve gençler, özellikle okul kantinlerinde, fastfood gıda tüketimlerinde tüketilmekte. Çocukların yediği hazır çöreklerden tutun, çikolatalara kadar, fastfood tükettikleri hamburgerlerden, cipslere kadar hepsinde trans yağ bulunmakta. ve oranları son derece yüksek. Maalesef bu ürünlerin birçoğu da denetimden geçmiyor. Özellikle çocuklarda obezitenin, şeker hastalığının, kolesterol yüksekliğinin en önemli nedenlerinden bir tanesi trans yağ kullanımı. Bunu ciddi bir şekilde azaltmamız lazım. Çocukların özellikle, gençlerin ileriki yaşamlarında kalp hastası olmaması, böbrek, beyin, rahatsızlığı gelişmemesi, obezite olmaması, şeker ve kolesterol hastaları olmamaları açısından şimdiden tedbir almamız gerekiyor.

Son dakika haberi... Dünyada yılda 500 bin insanın ölümü trans yağlardan
Son dakika haberi... Dünyada yılda 500 bin insanın ölümü trans yağlardan
Son dakika haberi... Dünyada yılda 500 bin insanın ölümü trans yağlardan

YORUMLAR
500

Kalp Krizi, Memorial, Dicle, Akdağ, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi... 'Dünyada yılda 500 bin insanın ölümü trans yağlardan' - Son Dakika


Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı         
10:20
Eşini kaybeden Ece Erken'den duygulandıran poz: Birbirlerine sarıldıkları fotoğrafı paylaştı! Eşini kaybeden Ece Erken'den duygulandıran poz: Birbirlerine sarıldıkları fotoğrafı paylaştı!         
10:15
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04
Cinayetten önce arka kapıdaki 3 kişi kimdi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni ipuçları Cinayetten önce arka kapıdaki 3 kişi kimdi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni ipuçları         
09:10
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni         
07:43
Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık         
20:01
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu         
15:49
Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında         
15:37
Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı         
15:21
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01

Son Dakika Haberleri
10:19 Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı
10:18 2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin açıklanan sevk dönemleri
10:14 Eşini kaybeden Ece Erken'den duygulandıran poz: Birbirlerine sarıldıkları fotoğrafı paylaştı!
10:12 Mahkum dizisinin başrolü Onur Tuna, koronavirüse yakalandı: Yakında dönerim!
10:03 İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar
10:00 Mahkum'da neler oldu? Barış ve Fırat'ı neler bekliyor?
09:37 CHP Genel Başkanı'ndan Millet İttifakı açıklaması: Büyüyebilir, ismi de değişebilir!
09:37 Domino's Türkiye saldırıya uğradı: Kişisel veriler çalındı
09:10 Cinayetten önce arka kapıdaki 3 kişi kimdi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni ipuçları
09:18 Şifreli uyuşturucu kaçakçılığı! Metamfetamine "Metin abi", bonzaiye "Kübra" diyorlarmış
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 10:31:13. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... "Dünyada yılda 500 bin insanın ölümü trans yağlardan" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement