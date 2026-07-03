Düzce\'de Gebe Okulunda Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Ek Hizmet Binası Gebe Okulunda anne adaylarına yönelik "Gebelikte Ağız ve Diş Sağlığı" eğitimi ve diş taraması gerçekleştirildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Ek Hizmet Binasında hizmet veren Gebe Okulunda, anne adaylarına gebelikte ağız ve diş sağlığı konulu eğitim ve diş taraması programı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan diş hekimleri tarafından gerçekleştirilen program kapsamında, gebelik döneminde ağız ve diş sağlığının önemi hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Eğitimde anne adaylarına doğru ağız hijyeni alışkanlıkları, gebelik sürecinde diş bakımının nasıl yapılması gerektiği ve ağız sağlığının bebek gelişimine etkileri anlatıldı.

Program kapsamında eğitimlerin ardından anne adaylarının ağız ve diş muayeneleri gerçekleştirilerek olabilecek sağlık sorunlarının erken dönemde tespit edilmesine yönelik taramalar yapıldı.

Gebelik döneminde ağız ve diş sağlığının korunmasının hem anne hem de bebeğin genel sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, düzenlenen eğitimlerle anne adaylarının bilinç düzeyinin artırılmasının ve olabilecek sağlık problemlerinin erken dönemde önlenmesinin amaçlandığını belirtildi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sürdürülen bu tür eğitim programlarıyla, anne adaylarının sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmesi, ağız ve diş sağlığının korunması ve anne ile bebek sağlığının desteklenmesi hedefleniyor. - DÜZCE