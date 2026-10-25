Düzce'de tekstil işçisi kadınlara meme kanserinde erken teşhis eğitimi verildi - Son Dakika
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Düzce'de tekstil işçisi kadınlara meme kanserinde erken teşhis eğitimi verildi

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Düzce\'de tekstil işçisi kadınlara meme kanserinde erken teşhis eğitimi verildi
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Düzce'de 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında tekstil fabrikasında çalışan kadınlara erken teşhis ve düzenli sağlık kontrolleri anlatıldı. KETEM ile Düzce Kızılay Şubesinin iş birliğindeki eğitimle kadın çalışanların bilinçlendirilmesi amaçlandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bir tekstil fabrikasında çalışan kadınlara, erken teşhisin önemi ve düzenli sağlık kontrolleri hakkında eğitim verildi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bilinçlendirme çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) bünyesindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Birimi ile Düzce Kızılay Şubesi iş birliğinde bir tekstil fabrikasında kadın çalışanlara yönelik eğitim programı düzenlendi. Programda, meme kanserinde erken teşhisin hayati önemi, düzenli sağlık kontrollerinin gerekliliği ve kanser taramalarının önemi hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı. Gerçekleştirilen eğitimle kadın çalışanların meme kanseri konusunda bilinçlendirilmesi ve erken teşhise yönelik farkındalığın artırılması amaçlandı.

Kaynak: İHA
Meme KanseriKızılayTekstilSağlıkDüzceKadınSon Dakika

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