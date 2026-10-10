Düzce İl Sağlık Müdürlüğü projesiyle Akçakoca esnafına egzersiz yaptırıldı - Son Dakika
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Düzce İl Sağlık Müdürlüğü projesiyle Akçakoca esnafına egzersiz yaptırıldı

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Düzce İl Sağlık Müdürlüğü projesiyle Akçakoca esnafına egzersiz yaptırıldı
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Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nün 'Mahallemde Hareket Var' projesi kapsamında Akçakoca Yeni Mahalle esnafına fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı. Fizyoterapist H. Aybenay Başıbüyük eşliğinde düzenlenen etkinlikte katılımcılara çeşitli egzersizler yaptırıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Mahallemde Hareket Var' projesi kapsamında Akçakoca Yeni Mahalle'deki esnafa fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı. Bilgilendirmenin ardından katılımcılar fizyoterapist eşliğinde egzersiz yaptı.

Düzce'de vatandaşları hareketli yaşama teşvik etmeye yönelik 'Mahallemde Hareket Var' projesi kapsamındaki çalışmalar Akçakoca'da devam etti. Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Fizyoterapist H. Aybenay Başıbüyük tarafından Yeni Mahalle esnafına yönelik fiziksel aktivite bilgilendirmesi gerçekleştirildi. Çalışmada düzenli fiziksel aktivitenin önemi hakkında bilgiler aktarılırken, esnafın günlük yaşamda hareket düzeyini artırmasına yönelik öneriler de paylaşıldı. Bilgilendirmenin ardından Başıbüyük eşliğinde katılımcılara çeşitli egzersizler yaptırıldı. Etkinlikle, toplumda fiziksel aktivite konusunda farkındalığın artırılması ve hareketli yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi amaçlandı.

Kaynak: İHA
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