İzmir'de kalp nakli yapılan 2 yaşındaki Asel yoğun bakımdan çıktı - Son Dakika
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İzmir'de kalp nakli yapılan 2 yaşındaki Asel yoğun bakımdan çıktı

03.08.2022 14:35
İzmir'de kalp nakli yapılan 2 yaşındaki Asel yoğun bakımdan çıktı

Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesinde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve aynı yaşta beyin ölümü gerçekleşmiş bir çocuktan alınan kalbin nakledildiği 2 yaşındaki Asel Lina Adıyaman'ın yoğun bakımdaki tedavisi tamamlandı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesinde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve aynı yaşta beyin ölümü gerçekleşmiş bir çocuktan alınan kalbin nakledildiği 2 yaşındaki Asel Lina Adıyaman'ın yoğun bakımdaki tedavisi tamamlandı.

Baba Mürsel Adıyaman, AA muhabirine, Asel'in dün itibarıyla yoğun bakımdan çıkarıldığını, çocuk kardiyoloji servisindeki tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Ailece çok mutlu olduklarını dile getiren Adıyaman, "Meleğimizi dualarla yoğun bakımdan çıkardık, dualarla da hastaneden çıkmak nasip olsun inşallah. Bebeğimiz, tüm nakil bekleyen hastalarımıza umut olsun. Emeği geçen tüm doktorlarımızdan Allah razı olsun. Merhamet sahibi bir ailenin sayesinde mucizeye şahitlik ediyoruz. Artık Asel rahat rahat nefes alıp su içecek." dedi.

Olay

Kalp kası rahatsızlığı nedeniyle EÜ Hastanesinde tedavi gören Asel Lina Adıyaman'a Konya'da balkondan düştükten sonra beyin ölümü gerçekleşen aynı yaştaki ve aynı isimdeki bir bebeğin kalbi 15 Temmuz'da yapılan ameliyatla nakledilmişti.

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Kaynak: AA

Ege Üniversitesi, Adıyaman, Baba, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İzmir'de kalp nakli yapılan 2 yaşındaki Asel yoğun bakımdan çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de kalp nakli yapılan 2 yaşındaki Asel yoğun bakımdan çıktı - Son Dakika
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