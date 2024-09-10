Eğitim Yılı Başladı, İnfluenza Aşısı Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Eğitim Yılı Başladı, İnfluenza Aşısı Uyarısı

Eğitim Yılı Başladı, İnfluenza Aşısı Uyarısı

Eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte influenza virüsüne karşı aşı uyarısı yapıldı. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Enfeksiyonu Uzmanı Dr. Latife Güder, influenza hastalığının aşı ile önlenebileceğini belirtti.

10.09.2024 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EĞİTİM ve öğretim yılının başladığı eylül ayı ile birlikte görülme oranı artan 'influenza' virüsüne karşı aşı uyarısı yapıldı. Dr. Latife Güder, "İnfluenza sezonuna girmiş bulunmaktayız. İnfluenzadan korunmak için çocuklarımızı mutlaka aşılamamız gerekiyor" dedi.

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Enfeksiyonu Uzmanı Dr. Latife Güder, halk arasında grip olarak bilinen influenza hastalığının görülme oranının her yıl eylül ayında arttığını ve bunun mayısa kadar devam ettiğini söyledi. Dr. Güder, influenzanın aşı ile önlenebileceğini söyleyerek, "6'ncı ayından itibaren tüm çocuklara güvenle bu aşıları yaptırabiliriz. Sağlıklı çocuklarda genelde akut ve kendini sınırlayıcı olsa da hastalık ölümle ve ciddi komplikasyonlarla sonuçlanabilir. Bu nedenle sağlıklı çocuklar dahil herkesin aşılanmasını tavsiye ediyoruz. Sadece çocukları değil, onlara bakım veren anne baba, kreş çalışanları, bakımevi çalışanlarını da aşılamamız gerekir. Ayrıca çocukların beslenmesine, temizliğine, el hijyenine bunlara dikkat etmemiz gerekir. Aşılama dışında bunları da öğretmemiz gerekir çocuklara. Solunum hijyenini öğretmemiz gerekir. Toplumsal bağışıklığı sağlamalıyız ki çocuklarımız da sağlıklı olsun" diye konuştu.

'İNFLUENZA GEÇİRDİYSE TEKRAR AŞILANABİLİR'

Geçen aylarda yüksek oranda boğmaca hastalığı görüldüğünü ve özellikle aşıları tamamlanmamış, küçük bebeklerde hastalığın daha ağır geçtiğini vurgulayan Dr. Güder, "Şu anda da influenzaya hazırlık yapıyoruz. İnfluenzayı hastalar ağır atlatabilir. Bu yüzden influenza aşılamasını öneriyoruz. Her yaş grubunda geçirilebilir; 5 yaş altı özellikle de 2 yaş altı riskli gruplardır. Astımı olan, kronik karaciğer, böbrek, metabolik endokrin hastalıkları olan hastaları aşılamamız gerekir. Bir birey eğer influenza geçirdiyse tekrar aşılanabilir. Çünkü influenzanın birden fazla suşu vardır. Bir suşu ile geçirmiş olsa da diğer suşunun önüne geçmek için tekrar aşılamayı öneriyoruz" dedi. İnfluenzanın diğer solunum yolu virüslerinden farklı olarak ciddi komplikasyonlara ve ölüme neden olduğuna dikkat çeken Dr. Latife Güder, "İnfluenza aşısını olduğumuz zaman, başka solunum yolu virüsleriyle hastalık geçirebiliriz. Ancak influenzanın önüne geçmiş oluruz. Yeni doğan döneminden itibaren çocukluk çağı aşılarımızı yaptırmamız gerekir. Aşılar son derece koruyucu ve güvenlidir. Hastalar aşılandıkları zaman yüksek oranda koruyucu olduğu için hastalıkları ya hiç geçirmiyorlar ya da çok hafif geçiriyorlar. Zaten bu yüzden aşılamayı öneriyoruz. Aşı takvimimizde olmayan influenza aşılarını yaptırmalarını da güvenle öneriyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU- Ali Eren İĞDE/ ANKARA,

Kaynak: DHA

Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Sağlık, Güncel, Çocuk, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Eğitim Yılı Başladı, İnfluenza Aşısı Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:45 Sevda Demirel, Narin’in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı Tepkiler çığ gibi Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi
11:40 Narin Güran neden öldürüldü Ortada 3 büyük şüphe var Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
11:40 Şişli’de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti Şişli'de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:34 Galatasaray’da transfer krizi Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı Galatasaray'da transfer krizi! Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
19:53 Filip Kostic, Fenerbahçe’ye imzayı attı Filip Kostic, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:47 Beşiktaş’tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor’a transfer oldu Beşiktaş'tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor'a transfer oldu
19:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 14:55:11. #1.13#
SON DAKİKA: Eğitim Yılı Başladı, İnfluenza Aşısı Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement