Elazığ Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara ağız ve diş taraması yapıldı

Elazığ Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara ağız ve diş taraması yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Çocuk Evleri Sitesinde koruma altındaki çocuklara ağız ve diş taraması yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 'İyilik Var' Gönüllülük Projesi kapsamında yapılan taramalarla çocukların sağlık durumu değerlendirildi ve ağız-diş sağlığı konusunda destek sağlandı.
Elazığ Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "İyilik Var" Gönüllülük Projesi kapsamında, Elazığ Çocuk Evleri Sitesinde devlet koruması altında bulunan çocukların ağız ve diş sağlığı taramaları yapıldı. Çocukların sağlık durumlarının değerlendirilmesi ve ağız-diş sağlığı konusunda desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen taramalar, kuruluş bünyesinde yapıldı.
Kaynak: İHA
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