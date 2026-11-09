Elif Öğüt sosyal medyadaki diş beyazlatmanın kalıcı mine kaybına yol açabilir dedi

SOSYAL medyada hızla yayılan diş beyazlatma yöntemleri ve evde uygulanan ağız bakım önerilerinin kalıcı diş hasarlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunan Biruni Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dişçilik Hizmetleri Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Elif Öğüt, limon ve karbonatla diş beyazlatma, aktif kömürlü diş macunları, kontrolsüz beyazlatma kitleri ve evde diş taşı temizliği gibi uygulamaların ciddi riskler taşıdığını belirtti. Diş minesinde oluşan kaybın geri döndürülemediğine dikkat çeken Öğüt, "Gülüşünüzü bir videoya değil, bir uzmana emanet edin" dedi.

Bilimsel dayanağı bulunmayan yöntemlerin diş minesinde aşınmaya, diş eti hasarlarına ve kalıcı hassasiyete neden olabileceğini belirten Biruni Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dişçilik Hizmetleri Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Elif Öğüt, özellikle uzman kontrolü olmadan uygulanan yöntemlere karşı uyarılarda bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan içeriklerin çoğunlukla uygulamaların kısa vadeli sonuçlarını gösterdiğini ifade eden Öğüt, "Sosyal medyada her gün yeni bir mucize yöntemle karşılaşmaktayız. Birkaç saniyelik videolarda limonla bembeyaz olan dişler, kömürlü macunla bir haftada değişen gülüşler, ağzı bantlanarak uyunan geceler. Kulağa pratik ve masum gelen bu içeriklerin büyük bir kısmının bilimsel bir dayanağı yok. Hastalar kliniğe çoğu zaman bir videoda gördükleri yöntemi denedikten sonra hassasiyet, diş eti kanaması ya da yanık şikayetiyle geliyor. Üstelik bu videolarda kimse birkaç ay sonra ne olduğunu göstermiyor" diye konuştu.

'LİMON VE KARBONAT DİŞ MİNESİNDE KALICI HASARA NEDEN OLABİLİR'

Sosyal medyada en sık önerilen yöntemlerden birinin limon suyu ve karbonat karışımıyla diş beyazlatma olduğunu belirten Öğüt, bu uygulamanın diş minesine zarar verebileceğini söyledi.

Limonun asidik yapısının diş minesini yumuşattığını, karbonatın ise aşındırıcı etkisi bulunduğunu anlatan Öğüt, "Bu karışım dişler için iki yönlü bir tehlike oluşturur. Limon asidiktir ve diş minesini yumuşatır. Karbonat ise aşındırıcıdır. Yumuşamış mineyi bir de aşındırıcıyla fırçaladığınızda mine tabakası incelir. Dişler ilk anda daha parlak görünebilir, ancak mine bir kez kaybedildiğinde kendini yenilemez. Mine inceldikçe alttaki sarımsı dentin tabakası belirginleşir ve dişler zamanla daha sarı görünmeye başlar. Buna bir de diş hassasiyeti eklenir" ifadelerini kullandı.

'AKTİF KÖMÜRLÜ MACUNLAR DİŞİN DOĞAL RENGİNİ DEĞİŞTİRMEZ'

Son yıllarda popüler hale gelen aktif kömürlü diş macunlarının beyazlatıcı etkisine ilişkin bilimsel kanıtların yetersiz olduğunu vurgulayan Öğüt, bu ürünlerin uzun süreli kullanımına karşı da uyardı.

Aktif kömürlü macunların dişin yüzeyindeki lekeleri aşındırarak uzaklaştırabildiğini ancak dişin doğal rengini değiştirmediğini belirten Öğüt, "Uzun süre kullanıldığında mineyi, dolguları ve kaplamaları aşındırarak yüzeyi pürüzlü hale getirebilir. Pürüzlü yüzey daha kolay renklenir ve daha fazla bakteri plağı tutar. Ayrıca bu ürünlerin bir kısmında çürüklere karşı koruyucu olan florür bulunmaz" dedi.

'KONTROLSÜZ BEYAZLATMA KİTLERİ DİŞ ETİNDE KİMYASAL YANIKLARA YOL AÇABİLİR'

İnternet üzerinden kolayca satın alınabilen diş beyazlatma kitlerinin de önemli riskler taşıdığını ifade eden Öğüt, özellikle içeriği ve uygulama koşulları denetlenmeyen ürünlerin diş ve diş eti sağlığına zarar verebileceğini söyledi.

Diş hekimi kontrolünde gerçekleştirilen beyazlatma işlemlerinde hastanın ağız ve diş sağlığının öncelikle değerlendirildiğini belirten Öğüt, şöyle devam etti:

"Diş hekiminin uyguladığı beyazlatmada önce diş etleri korunur, ürünün yoğunluğu ve uygulama süresi hastaya göre ayarlanır. Evde kontrolsüz kullanılan ürünlerde ise diş etinde kimyasal yanıklar, beyaz lekeler ve ciddi diş hassasiyeti görülebilir. Diş etinde enfeksiyon, dişte çürük ya da açıkta kök yüzeyi varsa beyazlatma yapılmaz. Bunu ancak bir diş hekimi muayeneyle değerlendirebilir."

'EVDE DİŞ TAŞI TEMİZLEMEK DİŞ ETLERİNE ZARAR VEREBİLİR'

Sosyal medyada yaygınlaşan bir diğer tehlikeli uygulamanın internetten satın alınan metal aletlerle evde diş taşı temizliği yapmak olduğunu belirten Öğüt, bu yöntemlerin diş eti yaralanmalarına ve enfeksiyonlara neden olabileceğini ifade etti.

Diş taşlarının yalnızca gözle görülen yüzeylerde değil, diş etinin altında da birikebildiğine dikkat çeken Öğüt, "Evde yapılan kazıma işlemi görünen taşı kısmen alsa bile diş etinin altındakini temizlemez. Üstelik keskin aletlerle diş eti yaralanabilir, diş eti çekilebilir ve enfeksiyon gelişebilir. Diş taşı temizliği mutlaka diş hekimi tarafından yapılmalıdır" diye konuştu.

'GECE AĞZI BANTLAMAK UYKU APNESİ GİBİ SORUNLARI GİZLEYEBİLİR'

Son dönemde sosyal medyada yaygınlaşan, uyku sırasında ağızdan nefes almayı engellemek amacıyla dudakların bantlanması yöntemine de değinen Öğüt, bu uygulamanın bazı kişiler için tehlikeli olabileceğini söyledi.

Burundan nefes almanın ağız sağlığı açısından önemli olduğunu, ağızdan nefes almanın ise ağız kuruluğuna neden olarak diş eti iltihabı ve çürük riskini artırabildiğini belirten Öğüt, "Ancak çözüm ağzı bantlamak değil, ağızdan nefes almanın nedenini bulmaktır. Burun tıkanıklığı, geniz eti ya da uyku apnesi gibi bir sorun varsa ağzı bantlamak bu sorunu gizleyebilir, hatta tehlikeli olabilir. Bu tür bir şikayeti olanların bir kulak burun boğaz uzmanına ve diş hekimine başvurması gerekir" ifadelerini kullandı.

'DİŞ ETİ KANAMASI NORMAL KARŞILANMAMALI'

Diş fırçalarken meydana gelen diş eti kanamalarının da toplumda sıklıkla önemsenmediğini belirten Öğüt, bu durumun diş eti hastalıklarının erken belirtilerinden biri olabileceğini söyledi.

Diş eti kanamasının yalnızca sert fırçalamaya bağlanmaması gerektiğini vurgulayan Öğüt, "Oysa diş eti kanaması, diş eti iltihabının en erken belirtisidir. Tedavi edilmezse dişleri destekleyen kemiğin kaybına ve ilerleyen dönemde diş kaybına yol açabilir. Kanayan diş eti, fırçalamayı bırakmanın değil, diş hekimine gitmenin işaretidir" dedi.

'SAĞLIKLI BİR GÜLÜŞ İÇİN BİLİMSEL YÖNTEMLER TERCİH EDİLMELİ'

Sağlıklı dişlere sahip olmak için sosyal medyada önerilen yöntemler yerine düzenli ve doğru ağız bakımının tercih edilmesi gerektiğini belirten Öğüt, dişlerin günde iki kez yumuşak kıllı bir fırça ve florürlü diş macunuyla fırçalanmasını, diş aralarının her gün diş ipi veya arayüz fırçasıyla temizlenmesini önerdi.

Asitli içecekler tüketildikten hemen sonra dişlerin fırçalanmaması, öncelikle ağzın suyla çalkalanması ve fırçalamak için bir süre beklenmesi gerektiğini ifade eden Öğüt, düzenli diş hekimi kontrollerinin de ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Diş beyazlatma işlemi yaptırmak isteyenlerin öncelikle diş ve diş eti sağlığını kontrol ettirmesi gerektiğini belirten Öğüt, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sosyal medyada gördüğünüz bir yöntemi denemeden önce kendinize şunu sorun: Bunu öneren kişi bir diş hekimi mi? Gülüşünüzü bir videoya değil, bir uzmana emanet edin."