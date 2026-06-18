Hayattayken bağışladı, vefatıyla umut dağıttı - Son Dakika
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Hayattayken bağışladı, vefatıyla umut dağıttı

Hayattayken bağışladı, vefatıyla umut dağıttı
18.06.2026 13:25  Güncelleme: 13:34
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Manisa'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden emekli öğretmen Mesut Kuşçu, e-Nabız üzerinden yaptığı organ bağışıyla böbrekleri ve karaciğerini nakil bekleyen 3 hastaya bağışladı. Bu bağış, İzmir Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi'nde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Manisa'da beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden emekli öğretmen Mesut Kuşçu (67), sağlığında yaptığı organ bağışıyla ölümünün ardından 3 hastaya umut oldu. Kuşçu, e-Nabız sistemi üzerinden yaptığı bağışın ardından organları nakledilen ilk bağışçı olarak İzmir Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi'nde bir ilke imza attı.

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne 4 gün önce tedavi amacıyla başvuran emekli öğretmen Mesut Kuşçu'ya beyin kanaması teşhisi konuldu. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kuşçu'nun, yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatma Neslim Yağlı, hastanın sağlığında e-Nabız sistemi üzerinden organ bağışında bulunduğunun tespit edildiğini belirterek, ailesiyle yapılan görüşmelerin ardından bağış sürecinin işletildiğini söyledi.

Yağlı, "Hastamızın beyin ölümü gerçekleştikten sonra sağlığında organ bağışında bulunduğu sistem üzerinden görüldü. Bu durumu ailesiyle paylaştık. Böylece organ bağışı yönünden hastanemizde ve Türkiye'deki 9 bölgeden biri olan, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Kütahya, Muğla ve Uşak illerinin bağlı bulunduğu İzmir Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi'nde 'Hayatta Bağıştan Kadaverik Bağışa' bölgemizde bir ilk gerçekleşmiş oldu. Hastamızdan alınan böbrekler ve karaciğer, organ bekleyen 3 hastaya umut olmak üzere nakil merkezlerine gönderildi" dedi.

Organların alınması için hastaneye gelen ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından Kuşçu'nun iki böbreği ve karaciğeri, nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere sevk edildi.

Babasının örnek bir davranış sergilediğini ifade eden oğlu Mert Kuşçu ise, "Babamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ancak sağlığında aldığı organ bağışı kararı sayesinde organ bekleyen 3 kişiye umut oldu. Bu davranışın toplumda örnek teşkil etmesini diliyoruz" diye konuştu.

Son yolculuğuna uğurlandı

Öte yandan emekli öğretmen Mesut Kuşçu için Hatuniye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, eğitim camiasından isimler ile Kuşçu'nun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Cami avlusunda taziyeleri oğlu Mert Kuşçu ile kızı Dilek Kuşçu Kurt kabul ederken, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Kuşçu'nun naaşı, Muradiye Mahallesi Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Hayattayken bağışladı, vefatıyla umut dağıttı - Son Dakika

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