Emin Doğan Nakille Hayata Tutundu

NİĞDE'de yaklaşık 1 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konulan 2 çocuk babası Emin Doğan (50), Kayseri Şehir Hastanesi'nde kadavradan alınan böbrekle hayata tutundu. Doğan, "Şu anda çok mutluyum. Nakil olmasaydım, ömür boyu diyalize bağlanacaktım" dedi.

Niğde'de yaşayan Emin Doğan, 1 yıl önce yüksek tansiyon nedeniyle başvurduğu sağlık ocağında kontrollerini yaptırdı. Forklift operatörü, 2 çocuk babası Emin Doğan'ın kan değerleri yüksek çıktı. Bunun üzerine Niğde Devlet Hastanesi'ne başvuran Doğan'a yapılan tetkiklerin sonucunda böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Yaklaşık bir hafta yoğun bakımda kalan Doğan, Niğde'den Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 1 yıl boyunca diyalize giren Doğan'a, Kayseri Şehir Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen ve organları bağışlanan bir hastanın uyumlu olan böbreği nakledildi. Emin Doğan, kadavradan alınan böbrekle hayata tutundu.

'HERKESİ ORGAN BAĞIŞINA DAVET EDİYORUM'

Yaşadıklarını anlatan Doğan, "Niğde'de yüksek tansiyondan dolayı 1 hafta yoğun bakımda yattım. Buraya geldim. 2 kere diyalize bağladılar. Sonra bir daha geldim 3 çıktı. Ondan sonra eşim böbreğini verecekti. Küçük çıktı. 'Böbrek nakli gerekiyor' dediler. Eşimin böbreği küçük çıkınca, organını veremedi. Sonra kadavraya başvurduk. Kadavra da 1 sene içinde çıktı. Bir gece beni aradılar. 10 kişiden 1 kişiye, bize nakil çıktı. Kadavradan Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Allah çocuklarına sabır versin. Şu anda çok mutluyum. Nakil olmasaydım, ömür boyu diyalize bağlanacaktım. Bu konuda canlı veya kadavra olsun herkesi organ bağışına davet ediyorum. Şu anda, sağlığım yerinde olsun, organlarımın hepsini bağışlarım. Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki tüm doktorlarımdan Allah razı olsun" diye konuştu.

'ÜÇ CANA UMUT OLDU'

Organ bağışına dikkat çeken Kayseri Şehir Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doktor Tamer Arıkan da şunları kaydetti: "Çok sayıda diyaliz hastası, böbrek nakli için uzun süre beklemektedir. Böbrek elde etmek kolay bir şey değil. Ülkemizde maalesef en fazla canlıdan nakil yapılmaktadır. Normal şartlarda bunun kadavradan daha çok olması gerekmektedir. Geçtiğimiz günlerde de ilk defa Kayseri Şehir Hastanesi'nde kadavradan bir böbrek nakli gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yoğun bakımımızda yatmakta olan, beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastamızın yakınlarının da duyarlı davranması sayesinde organlarını bağışlamışlar ve bu organlardan böbreklerden biri Emin Bey'e takıldı. Diğer bir böbrek, Erciyes Üniversitesi Hastanesi'nde başka bir hastamıza takıldı ve İstanbul'dan karaciğer yetmezliği olan, yaşam umudu bekleyen başka bir hastamıza yaşam umudu olmuştur. 3 cana umut oldu. Dolayısıyla buradan şunu vurgulamak istiyorum. Lütfen organ bağışı konusunda hassas davranalım. Çünkü bu hastalarımızın yaşamak için bir organa ihtiyacı oluyor. Bu konuda hassasiyet gösterirsek, daha çok hastaya yaşam umudu vermiş oluruz. Unutmayalım ki sağlıklı böbrekler sağlıklı yaşamın temelidir."