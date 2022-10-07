Emzirme Haftası'nda anne adaylarına eğitim - Son Dakika
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Emzirme Haftası'nda anne adaylarına eğitim

07.10.2022 15:12

Emzirme Haftası'nda anne adaylarına eğitim Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anne ve anne adaylarına emzirme eğitimi verildi.

Emzirme Haftası'nda anne adaylarına eğitim

ANKARA - Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anne ve anne adaylarına emzirme eğitimi verildi.

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Emzirme Haftası'nı etkinliklerle kutladı. Hastane Gebe Okulu sorumlu doktoru Op. Dr. Canan Tapkan ve eğitim hemşiresi Birgül Ata tarafından verilen eğitim sonunda bir tören düzenlenerek, eğitime katılan anne ve anne adaylarına çeşitli hediyeler takdim edildi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu'nun katılımıyla düzenlenen programda emzirme ve anne sütünün önemine dikkat çekildi. Bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü ile emzirilmesi, uygun ek gıdalarla birlikte en az 2 yaşına kadar emzirmenin sürdürülmesi, korunması ve desteklenmesinin önemi vurgulandı.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Mine Yekeler, programda yaptığı konuşmada 1-7 Ekim Emzirme Haftası etkinlikleri hakkında bilgiler vererek, Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak konunun önemini vurgulamak, toplumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Aydın Acar ise, Türkiye'nin sosyal devlet anlayışıyla emziren ve çalışan annelere çeşitli imkanlar tanıdığının altını çizerek, "Bilindiği üzere 22 Şubat 2022'de Keçiören'in en güçlü iki hastanesi birleşerek Atatürk Sanatoryum adı altında güçlü bir yapıya dönüştürüldü. Hastanemizde yeni doğan ve çocuk hastalıkları kliniğimiz vardı. Son haftalarda da kadın doğum kliniğimizde oldukça ileri gelen hocalarımızla güçlü bir yapıya kavuştu. Halkımıza artık daha güçlü bir yapıyla hizmet edeceğiz" dedi.

Programda konuşan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu, "Hiçbir ilacın sağlayamayacağı faydaları olan anne sütünün önemini az önce hocalarımız çok güzel anlattılar. Hiçbir fabrikanın üretemeyeceği, dünyanın bütün en iyi zekalıları bir araya gelse böyle bir ilacı yapamayacaklarını görüyorlar. Allah-ü Teala böyle bir imkan vermiş" dedi.

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Araştırma, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Emzirme Haftası'nda anne adaylarına eğitim - Son Dakika

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