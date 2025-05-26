Erkek Cinsel Sağlığında Beslenme ve Yaşam Tarzı Önemi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Erkek Cinsel Sağlığında Beslenme ve Yaşam Tarzı Önemi

Erkek Cinsel Sağlığında Beslenme ve Yaşam Tarzı Önemi
26.05.2025 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doç. Dr. Yenice, erkek cinsel sağlığının dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam ile desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

ERKEK cinsel sağlığı üzerinde yaşam tarzı ve beslenmenin belirleyici rol oynadığını söyleyen Üroloji ve Androloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Gürkan Yenice, "Dengeli bir diyet testosteron düzeyinden damar yapısına kadar birçok fizyolojik mekanizmayı doğrudan etkiliyor" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Üroloji ve Androloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Gürkan Yenice, erkeklerde sağlıklı bir cinsel yaşamın ancak düzenli uyku, egzersiz, stres yönetimi ve dengeli beslenmeyle mümkün olabileceğine dikkat çekti. Özellikle bel çevresindeki yağlanmanın testosteronu baskılayarak cinsel performansı olumsuz etkilediğini belirten Doç. Dr. Yenice, bazı doğal besinlerin nitrik oksit üretimini destekleyerek bu süreci olumlu yönde etkileyebileceğini söyledi.

'SAĞLIKLI VÜCUT, SAĞLIKLI CİNSELLİK DEMEKTİR'

Düzenli bir yaşam tarzının cinsel fonksiyonlar üzerinde doğrudan etkili olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yenice, "Genel sağlığımız ne kadar iyiyse cinsel sağlığımız da o kadar iyi olur. Uyku düzeni, fiziksel aktivite ve stres kontrolü bu konuda çok önemli. Ancak özellikle beslenme, cinsel sağlığın en temel taşlarından biridir. Beslenme alışkanlıkları hormonal dengeyi etkiliyor. Bel çevresindeki yağ dokusu, erkeklik hormonu olan testosteronun östrojene dönüşmesine neden olur. Bu da cinsel sağlık ve performans açısından olumsuz sonuçlar doğurur" diye konuştu.

'NİTRİK OKSİT ÜRETİMİNİ DESTEKLEYEN BESİNLER CİNSEL SAĞLIĞA KATKI SUNUYOR'

Nitrik oksit üretimini destekleyen besinlerin erkek cinsel sağlığına katkı sunduğunu belirten Doç. Dr. Yenice, "Fındık, badem, ceviz, fıstık, keçiboynuzu gibi kuruyemişler; havuç, turp, pancar gibi kök sebzeler; marul, ıspanak, roka gibi yeşil sebzeler; çilek ve karpuz gibi meyveler ile somon ve diğer omega 3 içeren deniz ürünleri tüketilebilir" dedi. Piyasada satılan macun ve benzeri ürünler hakkında da uyarıda bulunan Doç. Dr. Yenice, "Aktarlarda satılan bazı ürünlerde kimyasal maddeler bulunabilir. Bu da kalp ve damar sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu tür ürünler mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalı" ifadelerini kullandı.

Beslenmenin bireysel farklılıklar gösterdiğini ve herkesin kendi sağlık yapısına göre plan yapması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Yenice, "Sağlıklı bir cinsel yaşam için bir üroloji ya da androloji uzmanına danışmak büyük önem taşır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sağlık, Yaşam, Stres, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Erkek Cinsel Sağlığında Beslenme ve Yaşam Tarzı Önemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Odun kırarak ayda 80 bin lira kazanıyor Odun kırarak ayda 80 bin lira kazanıyor
Uçak havadayken acil çıkış kapısını açmaya çalıştı Uçak havadayken acil çıkış kapısını açmaya çalıştı
Düzgün Baba Dağı ziyaretinde kan donduran cinayet, amca ve yeğeni öldürüldü Düzgün Baba Dağı ziyaretinde kan donduran cinayet, amca ve yeğeni öldürüldü
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu
DEM Partili Bakırhan’dan Mehmet Uçum’a “siyasi tutsak“ tepkisi DEM Partili Bakırhan'dan Mehmet Uçum'a "siyasi tutsak" tepkisi
Polonya’dan Türkiye’ye uzanan husumet Dükkanlara kurşun yağdırdı Polonya'dan Türkiye'ye uzanan husumet! Dükkanlara kurşun yağdırdı
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek
12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular 12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular
Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Muharrem İnce’den dikkat çeken 3. yol mesajı Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı

10:09
Dekanın profesörlüğü iptal edildi 10 yıldır aldığı maaş ne olacak
Dekanın profesörlüğü iptal edildi! 10 yıldır aldığı maaş ne olacak?
10:07
Terme’de skandal görüntüler Festival alanı Las Vegas’ı aratmadı
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı
10:05
Nereden nereye Bir dönemin efsane ismi, dernek pikniklerinde boy gösteriyor
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi, dernek pikniklerinde boy gösteriyor
09:31
Trump: Putin gereksiz yere çok sayıda insanı öldürüyor
Trump: Putin gereksiz yere çok sayıda insanı öldürüyor
08:24
İBB’ye 4. dalga operasyonu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
İBB'ye 4. dalga operasyonu! 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
17:42
İzmir’de zeytinlik alanda yangın Kontrol altına alındı
İzmir'de zeytinlik alanda yangın! Kontrol altına alındı
17:41
Tümer Metin, Fenerbahçe’nin başına gelmesi gereken teknik direktörü söyledi
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin başına gelmesi gereken teknik direktörü söyledi
17:05
Eşinin iş yeri adresini dahi bilmeyen koca, boşanma davasında kusurlu sayıldı
Eşinin iş yeri adresini dahi bilmeyen koca, boşanma davasında kusurlu sayıldı
17:00
Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Ali Koç’a göndermeli tişört
Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Ali Koç'a göndermeli tişört
16:49
Galatasaray’da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var
Galatasaray'da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var
16:39
Romulo’ya sürpriz talip Fenerbahçe’ye elenen takım onu istiyor
Romulo'ya sürpriz talip! Fenerbahçe'ye elenen takım onu istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 10:44:37. #7.13#
SON DAKİKA: Erkek Cinsel Sağlığında Beslenme ve Yaşam Tarzı Önemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.