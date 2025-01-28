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Sağlık

Erkeklerde Meme Kanseri Riski Artıyor

Erkeklerde Meme Kanseri Riski Artıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Dr. İskan Çallı, meme kanserinin toplumda genellikle kadın hastalığı olarak görüldüğünü belirterek, bu durumun erkeklerdeki tanı ve tedavi sürecini nasıl olumsuz etkilediğini açıkladı. Erkeklerde meme kanseri riskini artıran faktörleri ve belirtileri de detaylandırdı.

28.01.2025 10:58  Güncelleme: 11:00
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VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İskan Çallı, "Meme kanseri toplumda kadın hastalığı olarak biliniyor. Bu da erkeklerdeki meme kanserlerinin tanısının gecikmesine sebep oluyor. Ortalama her 8 kadından 1'i hayatının bir döneminde meme kanserine yakalanıyor. Bu oran erkeklerde 800'de 1 gibi" dedi.

Meme kanseri kadınlarda en çok görülen kanser türlerinin başında geliyor. Kadınlara oranla riski az olsa da erkeklerde de meme kanseri görülüyor. YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İskan Çallı, toplumda meme kanserinin kadın hastalığı olarak bilindiğini ve bunun erkeklerdeki meme kanseri tanısının gecikmesine sebep olduğunu söyledi. Dr. Çallı, "Ortalama her 8 kadından 1'i hayatının bir döneminde meme kanserine yakalanıyor. Bu oran erkelerde 800'de 1 gibi. Böyle olunca da erkeklerde memede fark edilen kitleler atlanıyor. Bu da maalesef geç tanı konulmasına ve tedavi sürecinin daha sıkıntılı olmasına neden oluyor" diye konuştu.

MEME KANSERİ RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER

Erkeklerde meme kanseri riskini artıran etkenleri anlatan Dr. Çallı, "Erkeklerde daha çok genetik sebepler, ailesinde meme kanseri olanlarda risk artıyor. Beslenme ve çevresel faktörler önemli. Özellikle göğse radyasyon alanlarda meme kanseri riski artıyor. Bununla birlikte obezite yani yağlanma, aşırı kilo artışı vücutta östrojen artışına sebep oluyor. Bununla birlikte de meme dokusunda anormal hücrelerde büyümeler meydana gelebiliyor. Bu da karşımıza meme kanseri olarak çıkıyor" dedi.

ERKEKLERDE MEME KANSERİ BELİRTİLERİ

Erkeklerde meme kanserinin nasıl fark edileceğine ilişkin bilgiler veren Dr. Çallı, "Erkeklerde meme hacmi, dokusu kadınlardan çok daha az. Böyle olunca memede bir kitle çok daha kolay fark edilebiliyor. Bunun dışında meme başı akıntıları olabiliyor. Meme ucunda çekilmeler, yine cilt değişiklikleri gibi bulgularla karşımıza çıkıyor. Ara ara bize de başvuran hastalarımız oluyor. Şu anda da tedavi gören erkek hastalarımız var. Teşhisinde ve tedavilerinde kadınlarda yaptığımız tedavilere benzer tedaviler uyguluyoruz. Erkek meme kanserlerinin kadınlardan şöyle bir farklı özelliği var. Erkeklerde östrojen ve progesteron reseptörlerinin yüksekliği çok daha fazla. Bize şöyle bir avantaj sağlıyor. Bu daha çok hormon tedavisine yanıtının daha iyi olmasını sağlayacak. Özellikle 65 yaş üzeri erkeklerde sıklık daha fazla. Memede kitle fark eden bütün erkek hastalarımızın zaman kaybetmeksizin mutlaka bir genel cerrahi uzmanımıza görünmesi önemini vurgulamak gerekiyor."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Erkeklerde Meme Kanseri Riski Artıyor - Son Dakika

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