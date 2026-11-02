ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri yenidoğan yoğun bakıma 30 hastabaşı monitör kazandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri yenidoğan yoğun bakıma 30 hastabaşı monitör kazandırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri yenidoğan yoğun bakıma 30 hastabaşı monitör kazandırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri, yenidoğan yoğun bakım ünitesine 30 hastabaşı monitör ile çeşitli yaşam destek cihazları kazandırdı. Prof. Dr. Mehmet Mutlu, bu cihazların kritik durumdaki bebeklerin teşhis, takip ve tedavisini daha güvenli ve etkin hale getireceğini söyledi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri, yenidoğan bebeklere sunulan sağlık hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla modern fiziki ve tıbbi altyapısını yeni teknolojilerle güçlendirmeye devam ediyor.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar yaptığı açıklamada, "Başhekimliğimizin talepleri ve temel ihtiyaçları doğrultusunda, Rektörlüğümüz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının imkanlarıyla temin edilen; Amplitüt Entegre EEG, yenidoğan uyumlu mekanik ventilatör (solunum cihazı), video laringoskop, bilirubinmetre (yenidoğanlarda ciltten sarılık ölçüm cihazı), 30 adet hastabaşı monitör ve merkezi monitör sistemi ile hayırsever desteğiyle alınan 20 adet oksijen-hava karıştırıcı cihazlarını yenidoğan yoğun bakım ünitesine kazandırdık. Hastanelerimizde sağlık hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmak için modern tıp teknolojilerini bünyemize katmaya devam ediyoruz" dedi.

Bölümlerine kazandırılan yeni nesil yaşam destek cihazları hakkında açıklamalarda bulunan ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mutlu, yeni teknolojilerin kritik durumdaki bebeklerin tedavisinde hayati bir rol üstlendiğini vurguladı.

Prof. Dr. Mehmet Mutlu, "Yenidoğan bebeklerimizin hayata tutunma mücadelesine güç katacak bu değerli cihazlar ile kritik durumdaki bebeklerimizin teşhis, takip ve tedavi süreçleri çok daha güvenli, etkin ve hızlı hale gelecektir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Mutlu, "Minik bebeklerin hayata tutunmasını sağlayan ve bu teknolojileri hastanemize kazandıran Rektörlüğümüze, Başhekimliğimize ve hayırseverimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Mehmet MutluYenidoğanGüncelSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak kalktı geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
Midyeci Ahmet’e tepki yağıyor Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor
Fenerbahçe’ye Liverpool maçı öncesi kötü haber Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi kötü haber
Sen neymişsin be Conceiçao Kupa sayısı ağızları açık bıraktı Sen neymişsin be Conceiçao! Kupa sayısı ağızları açık bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
12:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, nafaka düzenlemesi geliyor Taslak belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, nafaka düzenlemesi geliyor! Taslak belli oldu
11:45
Minik taraftar maça gittiğine pişman oldu ama sonrasını ömür boyu unutamayacak
Minik taraftar maça gittiğine pişman oldu ama sonrasını ömür boyu unutamayacak
10:42
Fenerbahçe’de inanılmaz döngü İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor
Fenerbahçe'de inanılmaz döngü! İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor
10:41
DEM Parti’den kritik karar İBB el değiştirebilir
DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir
10:35
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
10:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 12:24:30. #7.13#
SON DAKİKA: ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri yenidoğan yoğun bakıma 30 hastabaşı monitör kazandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android