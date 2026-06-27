Erzincan'a 10 Hekim Atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'a 10 Hekim Atandı

Erzincan\'a 10 Hekim Atandı
27.06.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

129. Dönem DHY Kurası'yla Erzincan'a 1 pratisyen ve 9 uzman hekim ataması gerçekleştirildi.

2026 yılı 129. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında Erzincan'a 1 pratisyen tabip ve 9 uzman tabip olmak üzere toplam 10 hekim atandı.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilen 129. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası kapsamında kente biri pratisyen, 9'u uzman olmak üzere toplam 10 hekimin ataması yapıldı.

Atama kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ortopedi ve travmatoloji, kulak burun boğaz hastalıkları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, hematoloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon ile çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları branşlarında birer uzman tabip görevlendirildi.

Ayrıca Merkez Toplum Sağlığı Merkezine iki aile hekimi uzmanı, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 2 No'lu Cezaevi Aile Sağlığı Merkezi 062 No'lu Aile Hekimliği Birimine bir aile hekimi uzmanı, Çayırlı Toplum Sağlığı Merkezine bir aile hekimi uzmanı ve Kemah Toplum Sağlığı Merkezine bir pratisyen tabip atandı.

İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında, atamaların Erzincan'a hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erzincan, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Erzincan'a 10 Hekim Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum
Sokak çetelerine operasyon: 5’i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı Sokak çetelerine operasyon: 5'i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı
İzmir’de 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama İzmir'de 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama
Mansur Yavaş parti değiştiren CHP’lilerle ilgili sessizliğini bozdu Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu
Silahı tutukluk yaptı Bakın kocasını neden öldürmek istemiş Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş
Erdoğan’dan milyonlarca öğrenciye karne tebriği: Verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye karne tebriği: Verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum

11:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP vesayetten arınmalı, bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP vesayetten arınmalı, bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar
11:15
AK Parti kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
11:13
Fransa’da hayat durma noktasında Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
10:55
Kapılar açılınca resmen hücum ettiler Neredeyse birbirlerini ezeceklerdi
Kapılar açılınca resmen hücum ettiler! Neredeyse birbirlerini ezeceklerdi
10:51
1 kilo altın çöpe gitti Didik didik her yerde arıyorlar
1 kilo altın çöpe gitti! Didik didik her yerde arıyorlar
10:49
YKS’de hatalı sorular var iddiası ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 12:15:04. #7.12#
SON DAKİKA: Erzincan'a 10 Hekim Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.