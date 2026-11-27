Erzincan'da 4. sınıf öğrencilerine akran zorbalığı ve ekran bağımlılığı anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü, Akşemsettin İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine bilgilendirme programı düzenledi. Programda akran zorbalığı ve ekran bağımlılığı anlatıldı; doğru duruş ve fiziksel hareketin önemi aktarıldı, diş muayeneleri yapıldı.
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Akşemsettin İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik sağlık bilgilendirme programı düzenlendi.
Program kapsamında 2 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi personeli tarafından öğrencilere merkezin hizmetleri tanıtıldı.
Eğitimlerde akran zorbalığı ve ekran bağımlılığı konularında bilgilendirme yapılarak, doğru duruş (postür) ve fiziksel hareketin sağlık açısından önemi anlatıldı.
Etkinlik kapsamında öğrencilerin diş muayeneleri de gerçekleştirildi.
Programın sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, sınıf öğretmenine Saha Elçisi Belgesi takdim edilerek çiçek verildi.
Kaynak: İHA
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