Erzincan\'da Rektör Kuyrukluyıldız, hastalar ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Erzincan'da yatarak tedavi gören hastalara geçmiş olsun dilekleri iletilerek sağlık durumları hakkında bilgi alındı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, servislerde tedavi gören hastalar ve yakınlarıyla bir araya geldi. Hastalarla sohbet eden Kuyrukluyıldız ve Taş, hastalara acil şifalar dileyerek hasta yakınlarıyla da görüştü.

Görevi başındaki sağlık çalışanlarını da ziyaret eden Kuyrukluyıldız ve Taş, personelin talep ve görüşlerini dinleyerek çalışmalarında kolaylıklar diledi.