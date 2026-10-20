Erzincan'da Rektör Kuyrukluyıldız, hastalar ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti - Son Dakika
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Erzincan'da Rektör Kuyrukluyıldız, hastalar ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti

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Erzincan\'da Rektör Kuyrukluyıldız, hastalar ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti
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Erzincan'da Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. İkili, hasta yakınlarıyla görüştü, sağlık çalışanlarının talep ve görüşlerini dinledi.

Erzincan'da yatarak tedavi gören hastalara geçmiş olsun dilekleri iletilerek sağlık durumları hakkında bilgi alındı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, servislerde tedavi gören hastalar ve yakınlarıyla bir araya geldi. Hastalarla sohbet eden Kuyrukluyıldız ve Taş, hastalara acil şifalar dileyerek hasta yakınlarıyla da görüştü.

Görevi başındaki sağlık çalışanlarını da ziyaret eden Kuyrukluyıldız ve Taş, personelin talep ve görüşlerini dinleyerek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: İHA
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