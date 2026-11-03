Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi'nde kesintilerde sağlık hizmetleri aksamadı - Son Dakika
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Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi'nde kesintilerde sağlık hizmetleri aksamadı

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Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi\'nde kesintilerde sağlık hizmetleri aksamadı
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Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde elektrik altyapısı güçlendirildi ve yeni UPS devreye alındı. 18.00-21.30 arasındaki kesintilerde başta Acil Servis olmak üzere sağlık hizmetleri manuel işleyişe geçilerek aksamadan sürdürüldü.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve yeni kesintisiz güç kaynağının (UPS) devreye alınması amacıyla yürütülen teknik çalışmalar tamamlandı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, yaptığı açıklamada, hastanede gerçekleştirilen çalışmalar sırasında saat 18.00 ile 21.30 arasında elektrik ve dijital sistemlerde geçici kesintiler yaşandığını belirtti.

Çalışmalar kapsamında elektrik altyapısının güçlendirildiğini, fiber internet hattının yenilendiğini ve hastaneye kazandırılan yeni kesintisiz güç kaynağının devreye alındığını aktaran Taş, bu süreçte hastane sunucuları ile Akgün Hastane Bilgi Yönetim Sistemi'nde (HBYS) geçici kesintiler meydana geldiğini ifade etti.

Taş, kesintiler sırasında sağlık hizmetlerinin aksamaması için gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Bu süreçte, başta Acil Servisimiz olmak üzere hastanemizin tüm birimlerinde sağlık hizmetleri manuel işleyişe geçilerek herhangi bir aksama yaşanmadan kesintisiz şekilde sürdürülmüştür." ifadelerini kullandı.

Teknik çalışmaların saat 21.30 itibarıyla tamamlandığını bildiren Taş, elektrik altyapısı ve dijital sistemlerin yeniden devreye alındığını, hastanenin normal işleyişine döndüğünü kaydetti.

Taş, gerçekleştirilen iyileştirmelerle hastanenin enerji ve iletişim altyapısının güçlendirildiğini, benzer sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli teknik düzenlemelerin yapıldığını bildirdi.

Kaynak: İHA
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