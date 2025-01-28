Erzurum'da 2023 Sağlık Faaliyetleri

Erzurum'da geçen yıl ambulans helikopterle 426 vakaya müdahale edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğünün 2024 faaliyet raporu açıklandı.
Bu kapsamda 10 bin 200 personelle hizmet sunulan kentte, 543 uzman hekim bulunuyor.
Geçen yıl ambulans helikopterle 426, uçak ambulansla ise 64 vakaya müdahale edildi.
Bu süreçte Erzurum Şehir Hastanesinde günlük ortalama 10 bin 500 hasta muayene, 170 hasta ameliyat edildi.
Kentte ayrıca 2024 yılında 10 bin 178 doğum gerçekleşti.
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