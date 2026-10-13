Erzurum'da beyin ölümü sonrası bağışlanan 3 organ Sivas, Trabzon ve Antalya'ya gitti - Son Dakika
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Erzurum'da beyin ölümü sonrası bağışlanan 3 organ Sivas, Trabzon ve Antalya'ya gitti

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Erzurum\'da beyin ölümü sonrası bağışlanan 3 organ Sivas, Trabzon ve Antalya\'ya gitti
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Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir hastanın beyin ölümü üzerine ailesi organlarını bağışladı. Alınan 2 böbrek Sivas ve Trabzon'a, karaciğer ise Antalya'daki hastaya nakledilmek üzere gönderildi.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bağışlanan 3 organı, Sivas, Trabzon ve Antalya'da nakil bekleyen hastalara gönderildi.

Erzurum Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesi organ bağışında bulunma kararı aldı.

Kararın ardından gerçekleştirilen operasyonla hastadan alınan 2 böbrek ve karaciğer, nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere farklı illere gönderildi. Böbreklerden biri Sivas'a, diğeri Trabzon'a gönderilirken karaciğer ise Antalya'daki hastaya nakledilmek üzere yola çıkarıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurum'da beyin ölümü sonrası bağışlanan 3 organ Sivas, Trabzon ve Antalya'ya gitti - Son Dakika
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