Erzurum'da beyin ölümü sonrası iki böbrek ve karaciğer 3 ilde hastalara gönderildi - Son Dakika
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Erzurum'da beyin ölümü sonrası iki böbrek ve karaciğer 3 ilde hastalara gönderildi

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Erzurum Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören bir hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin bağış kararıyla alınan iki böbrek Sivas ve Trabzon'da, karaciğer ise Antalya'da nakil bekleyen hastalara ulaştırıldı.

Erzurum'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bağışlanan organları, Sivas, Trabzon ve Antalya'da nakil bekleyen hastalara umut oldu.

Erzurum Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören bir hastanın beyin ölümü gerçekleşti.

Ailenin bağış kararı vermesinin ardından yapılan operasyonla kişiden alınan iki böbrek Sivas ve Trabzon'a, karaciğer ise Antalya'da nakil bekleyen hastalara gönderildi.

Organ bağışı, nakil bekleyen hastaların yeniden sağlığına kavuşabilmesi için hayati önem taşıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erzurum'da beyin ölümü sonrası iki böbrek ve karaciğer 3 ilde hastalara gönderildi - Son Dakika
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