Erzurum Şehir Hastanesi'nden Kotan, zatürrede 65 yaş üstünü risk grubunda gördü - Son Dakika
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Erzurum Şehir Hastanesi'nden Kotan, zatürrede 65 yaş üstünü risk grubunda gördü

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Erzurum Şehir Hastanesi\'nden Kotan, zatürrede 65 yaş üstünü risk grubunda gördü
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Erzurum Şehir Hastanesi\'nden Kotan, zatürrede 65 yaş üstünü risk grubunda gördü
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Erzurum Şehir Hastanesi'nden Uzm. Dr. Abdurrahman Kotan, zatürrede 65 yaş üstü ve kronik hastaların risk altında olduğunu söyledi. Kotan, belirtilerde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmasını ve antibiyotiğin hekim değerlendirmesi sonrası başlanmasını önerdi.

12 Kasım Dünya Pnömoni Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Erzurum Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği'nden Uzman Doktor Abdurrahman Kotan, halk arasında zatürre olarak bilinen pnömoni hastalığına karşı uyarılarda bulundu.

Özellikle 65 yaş üstü bireyler ile kronik hastalığı bulunan kişilerin risk altında olduğunu belirten Kotan, hastalığın belirtileri, korunma yolları ve tedavi sürecine ilişkin bilgiler verdi.

Pnömoni akciğerlerde iltihaplanmaya neden oluyor

Pnömoninin akciğerlerdeki hava keseciklerinin iltihaplanmasıyla ortaya çıktığını ifade eden Uzm. Dr. Abdurrahman Kotan, hastalığın en sık bakteri ve virüslere bağlı olarak geliştiğini belirtti.

Risk grubundakiler dikkatli olmalı

Hastalığın belirtilerine ve risk gruplarına dikkat çeken Kotan, "Pnömoni, halk arasında zatürre olarak bilinen, akciğerdeki hava keseciklerinin iltihabıdır. En sık bakteri ve virüslere bağlı gelişir. Başlıca belirtileri; ateş, titreme, balgam, öksürük, nefes darlığı ve nefes alırken artan göğüs ağrısıdır. İleri yaştaki hastalarda belirtiler daha silik olabilir. Halsizlik, iştahsızlık veya bilinç değişikliği ön planda görülebilir. 65 yaş üstü bireyler, KOAH, kalp hastalığı, diyabet gibi kronik hastalığı olanlar, sigara kullananlar ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler risk altındadır" dedi.

Antibiyotik tedavisi hekim kontrolünde uygulanmalı

Pnömoni belirtilerinin görülmesi halinde sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurgulayan Kotan, "Nefes darlığı, birkaç günü geçen yüksek ateş veya dudaklarda morarma gibi belirtiler varsa vakit kaybetmeksizin bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Antibiyotik tedavisi mutlaka hekim değerlendirmesi sonrası başlanmalıdır. Korunmada pnömokok ve grip aşıları, sigaranın bırakılması ve el hijyeni önemlidir. Risk grubunda yer alıyorsanız aşılama konusunda hekiminize danışabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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