Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın hayatını kaybetti

Eski Sağlık Bakanı Halil Şavgın, 75 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Şıvgın'ın akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

VEFAT HABERİNİ DERVİŞOĞLU DUYURDU

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milletimize hizmetleriyle iz bırakmış, 46. Hükümet'te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 47. Hükümet'te ise Sağlık Bakanı olarak görev yapmış değerli devlet ve siyaset insanı, kıymetli büyüğümüz Halil Şıvgın'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.