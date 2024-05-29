Eskişehir 5. Sağlık ve Bilişim Sempozyumu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Eskişehir 5. Sağlık ve Bilişim Sempozyumu Başladı

Eskişehir 5. Sağlık ve Bilişim Sempozyumu Başladı

Türkiye Bilişim Derneği Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen Eskişehir 5. Sağlık ve Bilişim Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı. Sempozyumun açılışında konuşan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, üniversitenin sağlıkta dijital teknolojiler öncelikli alan misyonunu yerine getirmek için disiplinler arası çalışmalara hız verdiklerini belirtti. Ayrıca, sempozyumda dijital sağlık ekosistemiyle ilgili kritik konuların ele alınacağını ve yeni fikirlerin doğacağı güçlü iş birliklerinin tespit edileceğine inandığını ifade etti. Sempozyumun açılışında ayrıca yapay zeka konusunda çeşitli kaygılar olsa da mevcut teknolojiyi kullanmak konusunda korkulmaması gerektiğini belirten Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali Yazıcı da konuşma yaptı.

29.05.2024 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Bilişim Derneği Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen Eskişehir 5. Sağlık ve Bilişim Sempozyumu'nun açılışı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, açılışta yaptığı konuşmada, sempozyumun üniversitede gerçekleştirilecek proje ve AR-GE çalışmalarının habercisi olduğunu söyledi.

Üniversiteye verilen "sağlıkta dijital teknolojiler öncelikli alan" misyonunu yerine getirmek için disiplinler arası çalışmalara hız verildiğini bildiren Çolak, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve araştırma merkezleriyle öncü bir üniversite olduklarını vurguladı.

ESOGÜ'nün Avrupa genelinde kurulan dijital inovasyon merkezleri fuarında tanınan tek üniversite olduğuna değinen Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm bu gelişmeler de pek tabii ki gurur duyuyoruz ancak henüz bu uzun yolculuğun çok başında olduğumuzu da söylememiz gerekir. Bu sempozyumda dijital sağlık ekosisteminde veri standartlaşması, dijital sağlık girişimciliği, ürünleşme ve yatırım, dijital diş hekimliği ve yatay zeka sistemi, sağlıkta yapay zekanın kullanımı ve etik gibi ekosistem için kritik konular ele alınacak. Zengin bir içerikle dolu dolu geçecek sempozyumda yeni fikirlerinin doğacağına, güçlü iş birliklerinin tespit edileceğine inanıyorum. Gelecekteki projelerimize ışık tutacak olan bu sempozyumun gerçekleşmesinde tabii ki emeği geçen pek çok arkadaşımız var. Hepsine katkıları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

"Yapay zeka araçları kullanarak doğru teşhis konulması oldukça önemli"

Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali Yazıcı ise yapay zeka konusunda çeşitli kaygılar olsa da mevcut teknolojiyi kullanmak konusunda korkulmaması gerektiğini belirtti.

Çolak, yapay zeka teknolojilerinin sağlık alanında önemli değişiklikler sağladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Güncel teknoloji vesilesiyle sağlık personelinin zamanının ve harcamalarının en aza optimize edilmesi önemli bir avantaj. Aynı zamanda sağlık personeli ve hasta arasındaki iletişim kanalının kurulması da var. Tabii ki uzaktan hastalara ulaşıp e-tıp, hasta takibi ve teşhis verilerine ulaşma gibi uygulamalar da var. Bir diğer konuda bunun analitiğinin kullanılabilmesi. Bu çalışmalarda verilerin analiz edilerek esasında hastalıkların kamu yararına takibi ve önlenmesi stratejilerinin belirlenmesi gibi avantajları da sayılabilir. Ancak öte yandan veri güvenliği gibi dezavantajlar, etik tartışmaları da önemli konulardır. Tabii bilinen bir konu da alt yapı eksiklikleri. Her noktada 5G ve üzeri yüksek hızlı, gecikme süresi gibi meseleler de var. Bir yanda tabii sağlık personelinin teknoloji okuryazarlığının artırılması da önemli bir konu. Çeşitli yapay zeka araçları kullanarak doğru teşhis konulması oldukça önemli."

Türkiye Bilişim Derneği Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Günaydın ile akademisyenlerin katıldığı "Dijital Sağlık Ekosistemi" temalı sempozyumun açılış programı, plaket takdimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Ali Yazıcı, Eskişehir, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Eskişehir 5. Sağlık ve Bilişim Sempozyumu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
13:10 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
11:49 AK Parti’yi karıştıran ikramiye iddiası “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne götürmeye yüzüm yok“ AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:17 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu
13:11 Beşiktaş mı Fener mi Jose Mourinho tercihini yaptı Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
12:16 Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 14:44:50. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir 5. Sağlık ve Bilişim Sempozyumu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement