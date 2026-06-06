Eskişehir\'de Acil Sağlık Hizmetlerine Denetim

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği denetim ekibi, 2026 yılı 1'inci dönem özdeğerlendirme çalışmaları kapsamında kentteki acil sağlık hizmetleri istasyonlarında bina turları gerçekleştirerek incelemelerde bulundu.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı acil sağlık hizmetleri istasyonlarına (ASHİ) yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, İl Ambulans Servisi denetim ekibi tarafından 1-5 Haziran 2026 tarihleri arasında geniş kapsamlı bina turları gerçekleştirildi. Özdeğerlendirme çalışmaları 2026 yılı 1. dönem doğrultusunda yapılan ziyaretlerde; Çifteler-1 Nolu, Çifteler-2 Nolu, Mahmudiye-1 Nolu, İnönü-1 Nolu, Tepebaşı-2 Nolu, Tepebaşı-8 Nolu, Odunpazarı-2 Nolu, Odunpazarı-3 Nolu, Odunpazarı-11 Nolu, Odunpazarı-1 Nolu, Odunpazarı-5 Nolu, Odunpazarı-12 Nolu, Odunpazarı-4 Nolu, Odunpazarı-13 Nolu ve Odunpazarı-8 Nolu ASHİ ekipleri yerinde denetlendi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, istasyonlardaki personel planlaması, sağlıkta kalite standartlarının eksiksiz karşılanması ve personelin çalışma koşullarının daha da geliştirilmesine yönelik detaylı değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi. - ESKİŞEHİR