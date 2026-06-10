Eskişehir\'de Sağlıklı Yaşama Etkinliği

Eskişehir'de Sağlık Bakanlığı'nın direktifleriyle 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Kal" etkinliğine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Sağlık Bakanlığı'nın "Koruyan, Geliştiren, Üreten Sağlık" projesi kapsamında ve "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda, Eskişehir'de hareketli yaşamı teşvik etmek amacıyla önemli bir etkinlik hayata geçirildi. Kentin farklı noktalarında kurulan istasyonlarda, fizyoterapistler eşliğinde vatandaşlara özel testler uygulanarak 'hareket yaşları' belirleniyor. Yaklaşık 1 ay boyunca sürecek olan etkinlikte; Millet Bahçesi, Dede Korkut Parkı ve alışveriş merkezlerinin önü gibi yoğun lokasyonlarda vatandaşların mevcut sağlık durumlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

"Fizyoterapistlerimiz vatandaşlarımıza egzersiz reçetesi oluşturuyor"

Etkinliğin amacını ve işleyişini anlatan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, "Buradaki etkinlik Bakanlığımızın, Sayın Bakanımızın direktifleriyle 81 ilde aynı anda şehrin farklı noktalarında, 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Kal' veya 'Hareket Et, Sağlıklı Yaşa' mottosuyla yapılan bir etkinlik. Etkinliğin ana amacı şu: Buraya gelen vatandaşlarımıza, daha önce fizyoterapistlerimiz marifetiyle oluşturulmuş birtakım testleri uyguluyoruz. Bu testlerin sonucunda da vatandaşlarımızla ilgili bir hareket yaşı ortaya çıkıyor. Bu hareket yaşıyla takvim yaşını karşılaştırıyoruz. Eğer hareket yaşınız, takvim yaşınızdan geri ise ilimizde bulunan 6 tane Sağlıklı Hayat Merkezimizdeki fizyoterapistlerimize vatandaşlarımızı yönlendiriyoruz. Fizyoterapistlerimiz de bu verileri değerlendirerek bir egzersiz reçetesi oluşturuyor. Bu egzersiz reçetesi doğrultusunda, kendi merkezlerimizdeki egzersiz atölyelerimizde hareket yaşını takvim yaşına eşitlemek veya daha yukarı çekmek için fizyoterapistler marifetiyle egzersiz yaptırıyoruz" dedi.

"Tamamen ücretsiz bir koruyucu sağlık hizmeti"

Çalışmanın tamamen ücretsiz ve koruyucu bir halk sağlığı hizmeti olduğuna dikkat çeken Bildirici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu etkinliği yaklaşık 1 ay boyunca devam ettireceğiz. Şehrimizin farklı lokalizasyonlarında; büyük parklarda, alışveriş merkezlerinin önünde, Millet Bahçesi'nde, Dede Korkut Parkı'nda 1 ay boyunca bu etkinliği sürdürmeyi planlıyoruz. Yapılan işlemler tamamen ücretsiz. Bu bir koruyucu sağlık hizmeti, bir halk sağlığı hizmeti. Biliyorsunuz hastalıklardan, hasta olmadan önce korunmak için mevcut statünüzü, durumunuzu geliştirmeyi hedefliyoruz. Temel amaç bu. Bakanlığımızın 'Koruyan, Geliştiren, Üreten Sağlık' projesi var. Bu çalışma da Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'na katkı veren bir etkinlik." - ESKİŞEHİR