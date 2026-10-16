Eskişehir İl Sağlık Müdürü, farkındalık ayında kadınları ücretsiz mamografiye çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir İl Sağlık Müdürü, farkındalık ayında kadınları ücretsiz mamografiye çağırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir İl Sağlık Müdürü, farkındalık ayında kadınları ücretsiz mamografiye çağırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Zübeyde Hanım Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret ederek erken teşhise dikkat çekti. Bildirici, 40-69 yaş kadınları iki yılda bir ücretsiz mamografiye çağırdı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Zübeyde Hanım Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, vatandaşlarla sohbet ederek meme kanserinde erken teşhisin, düzenli sağlık kontrollerinin ve tarama programlarına katılımın önemine dikkat çekti. Farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlarımıza meme kanseriyle mücadelenin simgesi olan pembe kurdeleleri taktı. İl Sağlık Müdürü Bildirici, 40-69 yaş arasındaki kadınların iki yılda bir ücretsiz mamografi taramasından yararlanabildiğini hatırlatarak Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) birimleri aracılığıyla sunulan ücretsiz tarama hizmetlerinden faydalanılması çağrısında bulundu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'ye Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Şebnem Eker Güvenç ve Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Tuzcu eşlik etti.

Kaynak: İHA
Meme KanseriEskişehirGüncelSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

84 yıllık rekorun ardından İstanbul’a bir uyarı daha 84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
İsmail Kartal’ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
Bolu’da Yedigöller Milli Parkı’na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü
Sarıyer’de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama... Sarıyer'de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...
ABD’li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var ABD'li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var
14:19
16 yaşındaki Türk pilot Ferrari’de
16 yaşındaki Türk pilot Ferrari'de!
14:07
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu
Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
14:03
Muhammed Salah’ın ablasına teklif yağıyor Türk yatırımcılar sıraya girdi
Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi
13:45
Aziz Yıldırım’a 4. kez ret Mahkemeden bir de soruşturma kararı
Aziz Yıldırım'a 4. kez ret! Mahkemeden bir de soruşturma kararı
13:32
İstanbul’u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş Binaların altından dere akıyor
İstanbul'u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş! Binaların altından dere akıyor
12:40
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 14:24:47. #.0.3#
SON DAKİKA: Eskişehir İl Sağlık Müdürü, farkındalık ayında kadınları ücretsiz mamografiye çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei