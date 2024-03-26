Eskişehir Şehir Hastanesi\'nde Bebek İçin Başarılı Piyeloplasti Ameliyatı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ramazan ayında gıda denetimlerine devam ediyor

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayında tüketici sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla gıda denetimlerini artırdı. Pastacılık ürünleri, unlu mamuller, ekmek, pide, tatlı, şeker, et, süt ve diğer tüm ürünlerin üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde resmi kontroller devam ediyor. Ayrıca ramazan paketlerindeki ürünlerin de resmi kontrolleri gerçekleştiriliyor.