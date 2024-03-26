Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Bebek İçin Başarılı Piyeloplasti Ameliyatı - Son Dakika
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Sağlık

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Bebek İçin Başarılı Piyeloplasti Ameliyatı

Eskişehir Şehir Hastanesi\'nde Bebek İçin Başarılı Piyeloplasti Ameliyatı

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde, böbreğindeki idrarı mesaneye ulaşamadığı için üreteropelvik bileşke darlığı rahatsızlığı bulunan 6 aylık bebeğin, sol piyeloplasti ameliyatıyla sağlığına kavuştuğu bildirildi. Bebek, ameliyatın ardından sağlıkla taburcu edildi.

26.03.2024 15:11  Güncelleme: 15:14
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Eskişehir'de, böbreğindeki idrarı mesaneye ulaşamadığı için üreteropelvik bileşke darlığı rahatsızlığı bulunan 6 aylık bebeğin, Şehir Hastanesi'nde gerçekleşen sol piyeloplasti ameliyatıyla sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 6 aylık Ö.E.K'nın doğum öncesi dönemden itibaren yapılan taramalarında sol böbrek pelvisinde (leğen kemiği) genişlik artışı olması nedeniyle Çocuk Üroloji ve Çocuk Nefroloji polikliniklerinde takip edilmeye başlandığını belirtildi.

Takipleri ve tetkikleri sonucunda Ö.E.K'de sol üreteropelvik bileşke darlığı saptanan 6 aylık Ö.E.K'ya, Çocuk Üroloji hekimi Uzman Doktor Çiğdem Arslan Alıcı tarafından sol piyeloplasti ameliyatı yapıldı.

Ameliyatın ardından 6 aylık hasta sağlıkla taburcu edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Bebek İçin Başarılı Piyeloplasti Ameliyatı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Bebek İçin Başarılı Piyeloplasti Ameliyatı - Son Dakika
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