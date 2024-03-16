Etlik Şehir Hastanesinde 1 buçuk yılda 27 böbrek nakli yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Etlik Şehir Hastanesinde 1 buçuk yılda 27 böbrek nakli yapıldı

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde, kurulduğu 2022 yılından bu yana 22'si canlıdan 5'i ise kadavradan alınarak toplam 27 böbrek nakli gerçekleştirildi. Nakillerin başarılı geçtiği ve hastaların normal ve sağlıklı yaşamlarını sürdürdüğü belirtildi.

16.03.2024 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Etlik Şehir Hastanesinde 1 buçuk yılda 27 böbrek nakli yapıldı

ANKARA - Ankara Etlik Şehir Hastanesinde, kurulduğu 2022 yılından bu yana 22'si canlıdan 5'i ise kadavradan alınarak toplam 27 böbrek nakli gerçekleştirildi.

28 Eylül 2022 yılında açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taraflından yapılan Etlik Şehir Hastanesinde kurulduğu yıldan bu yana 27 böbrek nakli yapıldı. Bu nakillerde böbreklerin 22'si bağış olarak canlıdan alınırken 5'i ise kadavradan alındı. Böbrek nakli gerçekleştirilen hastaların çoğu taburcu edildi.

"Hepsinin böbrek fonksiyonları normal ve sağlıklı yaşamlarını sürdürüyorlar"

Etlik Şehir Hastanesi Klinik İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Deniz Aylı, Türkiye'de 80 bin civarında böbrek yetmezliği hastası bulunduğunu ve hemodiyaliz tedavileriyle hayatlarını sürdürdüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Aslında ideal tedavileri böbrek nakilleriyle olmakta. Ülkemizdeki kadavra kısıtlılığı nedeniyle şu anda aktif olarak 25 bin civarında böbrek yetmezliği olan hastamız kadavra bekleme listesinde yer alıyor. Ülkemiz canlı böbrek nakli yani akraba nakillerinde dünyada ilk 3'e giriyor. O da olmasa çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Hastanemizin transplantasyon ünitesinde şu ana kadar 22 tane canlı, 5 tane kadavradan böbrek nakli gerçekleştirdik. Hepsi başarılı geçti. Şu anda hepsinin böbrek fonksiyonları normal ve sağlıklı yaşamlarını sürdürüyorlar. Çocuk nefrolojisi ile ilgili ruhsatlandırmamız da yapıldı. Kadavradan nakil sayısını artırmamız lazım. Ülkemizde bu oran yüzde 20'lerde dünyada ise 70'leri kadavradan yüzde 30'u canlıdan yapılıyor. Lütfen organ bağışında bulunun."

"2024 yılında 12 hastamızın naklini yaptık"

Etlik Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Birkan Birben, canlıdan alınan böbrek nakillerinde ameliyatları kapalı yöntemlerle yaptıklarını ifade ederek, "2024 yılında 12 hastamızın naklini yaptık. Hastalarımızın çoğunu taburcu ettik, herhangi bir sağlık problemimiz olmadı. Dünya genelinde de böbrek nakli ortalama yıllık 80-90 bin civarında yapılmakta. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2023 yılında 3 bin 550 civarında böbrek nakli yapılmış. En son verilere göre ise 750 civarında böbrek nakli gerçekleştirilmiştir" dedi.

"Şu an çok iyiyim, enerjimde çok fazla"

Böbrek nakli yapılan hastalardan Selma Laçin (49), böbrek nakli sonrası iyi hissettiğini söyleyerek, "Burada böbrek nakli oldum şimdi çok iyiyim. Eşimden aldım. Buradaki doktorlarıma çok teşekkür ederim. Çok iyi davranıyorlar, çok yardımcı oldular bana. Haftada 3 gün diyalize gidiyordum ve çok yorgun geliyordum. Şu an çok iyiyim, enerjimde çok fazla" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Etlik Şehir Hastanesi, Ankara, Böbrek, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Etlik Şehir Hastanesinde 1 buçuk yılda 27 böbrek nakli yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız.
20:17 İstanbul Valiliği, Çekmeköy’deki Protesto Eylemiyle İlgili Açıklama Yaptı İstanbul Valiliği, Çekmeköy'deki Protesto Eylemiyle İlgili Açıklama Yaptı
20:12 Canlı anlatım Mücadelede fark açılıyor Canlı anlatım! Mücadelede fark açılıyor
18:10 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi
18:06 Avrupa Parlamentosu, Rusya’nın Romanya’ya altınları iade etmesini istedi Avrupa Parlamentosu, Rusya'nın Romanya'ya altınları iade etmesini istedi
20:23 Sen ne yaptın Arda Güler Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı Sen ne yaptın Arda Güler! Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki! Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı
18:55 ABB Başkan Adayı Altınok’tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi ABB Başkan Adayı Altınok'tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi
16:43 Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı Açılışa İmamoğlu’na yaptığı gönderme damga vurdu Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı! Açılışa İmamoğlu'na yaptığı gönderme damga vurdu
16:05 İliç’teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı İliç'teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı
16:04 Pakistan’da bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti Pakistan'da bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti
15:57 Gümbür gümbür Süper Lig’e geliyorlar Arda Turan’ın takımından futbol dersi Gümbür gümbür Süper Lig'e geliyorlar! Arda Turan'ın takımından futbol dersi
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’da Murat Kurum’a oy istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Murat Kurum'a oy istedi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti
15:06 İsmail Kartal kara kara düşünüyor Fenerbahçe, Trabzon’da diken üstünde oynayacak İsmail Kartal kara kara düşünüyor! Fenerbahçe, Trabzon'da diken üstünde oynayacak
15:04 Metro açılışında Kur’an-ı Kerim’li tepki Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi Metro açılışında Kur'an-ı Kerim'li tepki! Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 21:11:49. #1.11#
SON DAKİKA: Etlik Şehir Hastanesinde 1 buçuk yılda 27 böbrek nakli yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement