Sağlık

Etlik Şehir Hastanesinde 1 buçuk yılda 27 böbrek nakli yapıldı

ANKARA - Ankara Etlik Şehir Hastanesinde, kurulduğu 2022 yılından bu yana 22'si canlıdan 5'i ise kadavradan alınarak toplam 27 böbrek nakli gerçekleştirildi.

28 Eylül 2022 yılında açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taraflından yapılan Etlik Şehir Hastanesinde kurulduğu yıldan bu yana 27 böbrek nakli yapıldı. Bu nakillerde böbreklerin 22'si bağış olarak canlıdan alınırken 5'i ise kadavradan alındı. Böbrek nakli gerçekleştirilen hastaların çoğu taburcu edildi.

"Hepsinin böbrek fonksiyonları normal ve sağlıklı yaşamlarını sürdürüyorlar"

Etlik Şehir Hastanesi Klinik İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Deniz Aylı, Türkiye'de 80 bin civarında böbrek yetmezliği hastası bulunduğunu ve hemodiyaliz tedavileriyle hayatlarını sürdürdüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Aslında ideal tedavileri böbrek nakilleriyle olmakta. Ülkemizdeki kadavra kısıtlılığı nedeniyle şu anda aktif olarak 25 bin civarında böbrek yetmezliği olan hastamız kadavra bekleme listesinde yer alıyor. Ülkemiz canlı böbrek nakli yani akraba nakillerinde dünyada ilk 3'e giriyor. O da olmasa çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Hastanemizin transplantasyon ünitesinde şu ana kadar 22 tane canlı, 5 tane kadavradan böbrek nakli gerçekleştirdik. Hepsi başarılı geçti. Şu anda hepsinin böbrek fonksiyonları normal ve sağlıklı yaşamlarını sürdürüyorlar. Çocuk nefrolojisi ile ilgili ruhsatlandırmamız da yapıldı. Kadavradan nakil sayısını artırmamız lazım. Ülkemizde bu oran yüzde 20'lerde dünyada ise 70'leri kadavradan yüzde 30'u canlıdan yapılıyor. Lütfen organ bağışında bulunun."

"2024 yılında 12 hastamızın naklini yaptık"

Etlik Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Birkan Birben, canlıdan alınan böbrek nakillerinde ameliyatları kapalı yöntemlerle yaptıklarını ifade ederek, "2024 yılında 12 hastamızın naklini yaptık. Hastalarımızın çoğunu taburcu ettik, herhangi bir sağlık problemimiz olmadı. Dünya genelinde de böbrek nakli ortalama yıllık 80-90 bin civarında yapılmakta. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2023 yılında 3 bin 550 civarında böbrek nakli yapılmış. En son verilere göre ise 750 civarında böbrek nakli gerçekleştirilmiştir" dedi.

"Şu an çok iyiyim, enerjimde çok fazla"

Böbrek nakli yapılan hastalardan Selma Laçin (49), böbrek nakli sonrası iyi hissettiğini söyleyerek, "Burada böbrek nakli oldum şimdi çok iyiyim. Eşimden aldım. Buradaki doktorlarıma çok teşekkür ederim. Çok iyi davranıyorlar, çok yardımcı oldular bana. Haftada 3 gün diyalize gidiyordum ve çok yorgun geliyordum. Şu an çok iyiyim, enerjimde çok fazla" diye konuştu.