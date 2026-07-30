Evde Sağlık Hizmetleri Toplantısı

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü'nde, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin başkanlığında Evde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Erzincan'da sunulan evde sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ve hizmet sunum süreçleri kapsamlı şekilde ele alındı. Ayrıca, hizmetlerin daha etkin yürütülmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede, yeni yayımlanan Evde Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında hayata geçirilecek uygulamalar da değerlendirilirken, yönetmeliğin sahadaki işleyişe katkıları ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik planlamalar üzerinde duruldu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, vatandaşlara sunulan evde sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla değerlendirme toplantılarının sürdürüleceğini belirtti.