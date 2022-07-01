Eyüpsultan'da toplu sünnet şöleni düzenlendi

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi tarafından toplu sünnet şöleni düzenlendi. Geleneksel hale getirilen sünnet şöleni kapsamında 730 çocuk sünnet edildi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sünnet şöleni bugün Eyüpsultan Meydanı'nda gerçekleştirildi. Geçtiğimiz hafta sünnet edilen 730 çocuk ve ailesi meydanda bir araya geldi. Meydanda yapılan duaların ardından mehter takımı ile başlayan etkinlik, çocukların kortej yürüyüşüyle devam etti. Ardından çocuklar ve aileleri Boğaz turuna katıldı. Şölene katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, bu sene yoğun bir katılımın olduğunu ifade etti. Başkan Köken, sünnetin 28 yıldır devam eden bir gelenek olduğunu, eskiden ise toplu bir şekilde yapıldığını şimdiyse sadece şölenlerin toplu şekilde yapıldığını belirtti.

"Doktorlar kontrolünde klinikte yapıldı"

Bir ay süren sünnet işlemlerinin doktor kontrolünde klinikte yapıldığını dile getiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Aslında 28 yıldır devam eden bir gelenek. Pandemide bir sıkıntı yaşadık ama yine de yaptık. Böyle tören yapamamıştık. Şimdi çok güzel bir katılım oldu. 730 çocuğumuz katıldı. 600'le başlamıştık. Niyetimiz 600 çocuktu. Belki pandemiden dolayı birikti. Çok yoğun bir talep oldu. Bugün onlarla birlikte vapur gezisi yapacağız. Hiçbir sıkıntı olmadı. Doktorlar kontrolünde klinikte yapıldı. Onu da garantiye almış olduk. Eskiden orta yerde toplu bir şekilde yapılıyordu. Şimdi adı toplu ama biz şöleni toplu yapıyoruz. Kesimler bir ay sürüyor. Bir aksilik olmadan bunu da bitirdik" diye konuştu.