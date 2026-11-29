Kış aylarında artan boğaz ağrısı, öksürük ve burun akıntısı şikayetlerinin önemli nedenlerinden biri farenjit. Çoğunlukla viral enfeksiyonlara bağlı gelişen bu hastalıkta antibiyotik kullanımı her zaman gerekli olmuyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Eren Yılmaz, viral ve bakteriyel enfeksiyonların ayrımının önemine dikkat çekerek yanlış tedavi uygulamalarına karşı uyardı.

Boğaz ağrısı, öksürük ve burun akıntısıyla kendini gösteren farenjit, özellikle kış aylarında sık karşılaşılan üst solunum yolu enfeksiyonları arasında yer alıyor. Çoğunlukla virüslerden kaynaklanan farenjitte antibiyotik kullanımı her zaman gerekli olmuyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Eren Yılmaz, viral ve bakteriyel enfeksiyonların ayrımının hekim muayenesiyle yapılması gerektiğini belirterek bilinçsiz antibiyotik kullanımının direnç sorununa yol açabileceği konusunda değerlendirme yaptı.

'VİRÜSLER DAHA SIK GÖRÜLÜYOR'

Farenjitin yutak bölgesinin iltihaplanması olduğunu belirten Dr. Yılmaz, "Farenjit, yutak dediğimiz bölgenin iltihabıdır. Bu iltihap sıklıkla virüslere bağlı olarak gelişir. Daha nadir olarak bakteriyel etkenler de farenjite neden olabilir. Viral farenjitte öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ve sulanma gibi şikayetler tabloya eşlik edebilir. Bakteriyel farenjitte ise bu belirtileri daha az görürüz. Ancak kesin ayrım hastanın şikayetleri, hekim muayenesi ve gerekli durumlarda laboratuvar testleriyle yapılır" dedi.

'HER BOĞAZ AĞRISINA ANTİBİYOTİK GEREKMEZ'

Farenjit vakalarının büyük bölümünün viral kaynaklı olması nedeniyle antibiyotik tedavisinin çoğu hastada gerekli olmadığını vurgulayan Dr. Yılmaz, "Farenjit sıklıkla viral etkenlere bağlı geliştiği için hastaların büyük çoğunluğunun antibiyotik ihtiyacı olmaz. Viral enfeksiyonlarda tedavinin temel amacı hastanın konforunu artırmak, ağrısını gidermek ve ateşini düşürmektir. Bu enfeksiyonlar çoğunlukla birkaç gün içerisinde kendiliğinden iyileşir. Ancak viral enfeksiyonun ardından ikincil bir bakteriyel enfeksiyon gelişebilir. Hastalar bazen iyileşmeye başladıklarını düşündükleri sırada üçüncü günden sonra yeniden kötüleştiklerini ifade eder. Bu durum bakteriyel enfeksiyon ihtimalini düşündürebilir ve hekim değerlendirmesi gerektirir" diye konuştu.

'İKİNCİ ENFEKSİYONA DİKKAT'

Viral enfeksiyonların bazı kişilerde daha ciddi tablolara dönüşebileceğini belirten Dr. Yılmaz, "Sağlıklı yetişkinlerde ve çocuklarda bu enfeksiyonlar genellikle ciddi risk oluşturmaz. Ancak kronik hastalığı bulunan kişilerde ve çok küçük bebeklerde enfeksiyonun ilerlemesi durumunda akciğer enfeksiyonları gibi daha ciddi sorunlar gelişebilir. Bu süreçte istirahat etmek, yeterli su tüketmek ve dengeli beslenmek iyileşmeyi destekler. Bakteriyel enfeksiyon tespit edilirse hekim tarafından antibiyotik tedavisi başlanabilir" ifadelerini kullandı.

'SU TÜKETİMİ ÖNEMLİ'

Üst solunum yollarının doğal koruyucu mekanizmalarının sağlıklı çalışması için yeterli su tüketiminin önemine dikkat çeken Dr. Yılmaz, "Üst hava yolunun en önemli koruyucu mekanizmalarından bazıları tükürük ve mukus salgılarıdır. Bu salgıların yeterli miktarda ve kalitede üretilebilmesi için su tüketimi çok önemlidir. Sigara ve diğer tütün ürünleri ise hem bu salgıların kalitesini bozuyor hem de enfeksiyon sıklığını artırarak iyileşmeyi olumsuz etkiliyor" diyerek uyarılarda bulundu.