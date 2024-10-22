Felç Tehdidi Altındaki Hasta Şifa Buldu - Son Dakika
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Sağlık

Felç Tehdidi Altındaki Hasta Şifa Buldu

Glomus tümöründen dolayı riskli görülen hasta, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

22.10.2024 00:44
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İzmit'te "Felç olursun, masada kalırsın" denilen hasta Lokman Hekim Van Hastanesi'nde sağlığına kavuştu

VAN - İzmit'te 1,5 yıl önce glomus tümörüne yakalanan ve doktorların "masada kalırsın, felç olabilirsin" dediği hasta, Lokman Hekim Van Hastanesinde geçirdiği başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuştu.

İzmit'te ikamet eden ve 1,5 yıl önce glomus tümörüne yakalanan Sabit Koyuncu (49), birçok hastaneye başvurdu. Gittiği hastanelerdeki doktorların "masada kalırsın, felç olabilirsin" demesi üzerine arayışa geçen Koyuncu, sosyal medyada Lokman Hekim Van Hastanesi'nde başarılı ameliyatlar gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel'e ulaştı. Daha sonra Lokman Hekim Van Hastanesine gelen Koyuncu, burada geçirdiği başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, Sabit Koyuncu' ya yaklaşık 1,5 yıl önce glomus tümörü tanısı konduğunu ancak bir takım olumsuzluklardan dolayı ameliyatının yapılamadığını ifade ederek, "Bize geldiğinde glomus tümörü yerleşim yeri olarak biraz yukarıya yerleşmiş. Normal glomus karotikum değil de glomus vagale dediğimiz ve yukarı yerleşimi olanlar. Önceden bir de anjiyo yapıp tümörün içerisine kemoembolizasyon yapmışlar. Kemoembolizasyon yapılmasının sebebi tümörün büyümesini durdurmak için ama en son gördüğümüz filmde yaklaşık 3,5 santimdi. Burada tekrar film çektirdik ve yaklaşık 6 santime yakın çıktı. Yani ona da bir etkisi olmamıştı. Ayrcıa bu tümörün çevre dokulara yapışmasına yol aştığı için işimizi daha da zorlaştırdı. Geldiği gün testlerini yaptık. Ameliyata engel bir durum yoktu. Oldukça zor ve sıkıntılı bir ameliyattı ama herhangi bir komplikasyon oluşmadan gerçekleştirdik" dedi.

Gittiği hastanelerde doktorların Sabit Koyuncu'yu korkuttuğunu belirten Başel, "Kendisini orada 'Masada kalırsın, felç olursun' gibi şeyler de söylenmiş. Tabi bu tür tümörlerin ameliyatları zordur ve komplikasyonları fazladır ama çok yaptığımız için sonuçlarımız iyi. Bir haftada aynı hastalıktan 3 tane ameliyat yapıyoruz. Bu 3 ameliyat, birçok hekimin hayatında gördüğü sayı kadar. Bir hekimin meslek hayatında gördüğü sayı 2-3 tür, biz onu bir haftada yapıyoruz. O yüzden sonuçları da iyi oluyor" ifadelerini kullandı.

1,5 yıl önce gittiği hastanede glous tümörü tespit edildiğini anlatan Sabit Koyuncu isimli hasa da, Kalp damarlarında bir darlık olduğu için tedavi ertelendi. Şikayetlerim devam etmeye başlayınca ameliyat kararı aldım. Bu konu ile ilgili araştırmamla hocama ulaştım. Eline sağlık başarılı bir ameliyat yaptı. Kalan ses kısıklığı haricinde bir komplikasyon oluşmadı. Ameliyattan önce de zaten sesim bir miktar kısılmıştı. Bu kadarına şükür diyorum. Psikolojik olarak rahatladım" dedi.

Türkiye'de bu tür ameliyatları yapan doktorların olmasının önemli olduğuna dikkat çeken Koyuncu, "Gittiğiniz kurumlarda bu tür ameliyatları yapabilecek insan sayısı az. Nadir doktorlar yaptığı için insanlar da korkuyor. İlk etapta 'felç olursun ya da yüzünün bir bölümünde sakatlık gibi şeyler söylendi. Tabi bunlar ameliyat öncesi insanı ürkütüyor. Derdi ötelemiş oluyoruz ama ben anladım ki glomus tümörünün iyi bir cerrah tarafından tedavisi yapılabiliyor. Korkmasınlar. Benim birçok hastalığım daha da vardı. Korkum daha da katlanmıştı ama çok şükür şu an iyiyim. Nasipse bir iki gün içinde evime döneceğim. Ben bu anlamda hocama ve hastane personeline teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Felç Tehdidi Altındaki Hasta Şifa Buldu - Son Dakika

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