Fethi Sekin Hastanesi'nde ThuLEP Cihazı Üstün Hizmette

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ThuLEP cihazı hizmete sunuldu

ELAZIĞ - Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Thulium Lazer Enükleasyon Prostatı (ThuLEP) cihazı hizmete sunuldu.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde kullanılan modern ThuLEP (Thulium Lazer Enükleasyon Prostatı) hizmete sunuldu. Prostat dokusunu hassas bir şekilde çıkarmak için thulium lazer teknolojisinden yararlanan bu cihaz, tedavi başarısını artırırken ameliyat sonrası hastanede kalma süresini de kısaltıyor. Hastalar daha konforlu bir ameliyat süreci yaşıyor. Hekimin çok daha hassas bir şekilde işlemi yapmasına olanak sağlayan ThuLEP cihazının; kanamanın az olması, hızlı iyileşme, daha az ağrı, yan etki, hastanede kalış süresi ve dokulara daha az hasar gibi avantajlarının yanı sıra daha büyük prostatlarda bile başarılı ameliyatlar yapılabiliyor.

ThuLEP cihazının prostat bezini bir bütün olarak çıkarmalarına imkan tanıdığını ifade eden Üroloji Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Yıldırım, "Hastanemize 60 watt Thulium fiber lazer cihazı teslim alındı. Bu cihazda biz prostat ameliyatları yapabilmekteyiz, yine taş ameliyatlarında da kullanılmaktadır. Prostatı bir bütün olarak çıkarmamıza imkan veren bu cihaz sayesinde ameliyatlarımız daha kanamasız, daha az ağrılı ve komplikasyon oranlarımız daha düşük olacak. İşeme ile ilgili semptomları daha az rahatsızlık edici düzeyde olmakta. Hastaların taburculuk süresi kısalmaktadır. Normalde üçüncü gün taburcu ettiğimiz hastaları bu cihaz sayesinde ameliyat sonrası ilk gün taburcu edebilmekteyiz. Yine, hastaları rahatsız eden önemli bir faktör de sonda. Sonda süresi bir güne kadar kısalmakta. Sadece ilimize değil çevre illere de hizmet vereceğimiz cihazımızla ilk ameliyatlarımızı almaya başladık. Cihazın alımı konusunda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Bu cihazla büyük prostatları da kapalı yöntemle ameliyat edebildiklerini belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Eyüp Oğuz ise "Fethi Sekin Şehir Hastanemize alınan ThuLEP lazer cihazı ilerleyen zamanlarda açık prostat ameliyatlarının azalmasına neden olacak. Bu cihazla büyük prostatları da kapalı yöntemle ameliyat edebiliyor olacağız. Bütün boyutlarda ve volümlerdeki prostat ameliyatlarında kullanılıyor olacak. Bu cihazın bir özelliği de; tamamıyla prostatı aldığı, içeride prostat dokusu bırakmadığı için ilerleyen dönemlerde hastanın nüksünü de önlüyor olacak. Kanamasının az olması ve kan transfüzyonun minimal olması nedeniyle de avantajlı bir cihaz" şeklinde konuştu.