Fethi Sekin Hastanesi'nde ThuLEP Cihazı Üstün Hizmette - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Fethi Sekin Hastanesi'nde ThuLEP Cihazı Üstün Hizmette

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, prostat tedavisinde yardımcı olan ThuLEP cihazını tanıttı.

28.03.2025 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ThuLEP cihazı hizmete sunuldu

ELAZIĞ - Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Thulium Lazer Enükleasyon Prostatı (ThuLEP) cihazı hizmete sunuldu.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde kullanılan modern ThuLEP (Thulium Lazer Enükleasyon Prostatı) hizmete sunuldu. Prostat dokusunu hassas bir şekilde çıkarmak için thulium lazer teknolojisinden yararlanan bu cihaz, tedavi başarısını artırırken ameliyat sonrası hastanede kalma süresini de kısaltıyor. Hastalar daha konforlu bir ameliyat süreci yaşıyor. Hekimin çok daha hassas bir şekilde işlemi yapmasına olanak sağlayan ThuLEP cihazının; kanamanın az olması, hızlı iyileşme, daha az ağrı, yan etki, hastanede kalış süresi ve dokulara daha az hasar gibi avantajlarının yanı sıra daha büyük prostatlarda bile başarılı ameliyatlar yapılabiliyor.

ThuLEP cihazının prostat bezini bir bütün olarak çıkarmalarına imkan tanıdığını ifade eden Üroloji Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Yıldırım, "Hastanemize 60 watt Thulium fiber lazer cihazı teslim alındı. Bu cihazda biz prostat ameliyatları yapabilmekteyiz, yine taş ameliyatlarında da kullanılmaktadır. Prostatı bir bütün olarak çıkarmamıza imkan veren bu cihaz sayesinde ameliyatlarımız daha kanamasız, daha az ağrılı ve komplikasyon oranlarımız daha düşük olacak. İşeme ile ilgili semptomları daha az rahatsızlık edici düzeyde olmakta. Hastaların taburculuk süresi kısalmaktadır. Normalde üçüncü gün taburcu ettiğimiz hastaları bu cihaz sayesinde ameliyat sonrası ilk gün taburcu edebilmekteyiz. Yine, hastaları rahatsız eden önemli bir faktör de sonda. Sonda süresi bir güne kadar kısalmakta. Sadece ilimize değil çevre illere de hizmet vereceğimiz cihazımızla ilk ameliyatlarımızı almaya başladık. Cihazın alımı konusunda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Bu cihazla büyük prostatları da kapalı yöntemle ameliyat edebildiklerini belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Eyüp Oğuz ise "Fethi Sekin Şehir Hastanemize alınan ThuLEP lazer cihazı ilerleyen zamanlarda açık prostat ameliyatlarının azalmasına neden olacak. Bu cihazla büyük prostatları da kapalı yöntemle ameliyat edebiliyor olacağız. Bütün boyutlarda ve volümlerdeki prostat ameliyatlarında kullanılıyor olacak. Bu cihazın bir özelliği de; tamamıyla prostatı aldığı, içeride prostat dokusu bırakmadığı için ilerleyen dönemlerde hastanın nüksünü de önlüyor olacak. Kanamasının az olması ve kan transfüzyonun minimal olması nedeniyle de avantajlı bir cihaz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Teknoloji, Ameliyat, Hastane, Sağlık, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Fethi Sekin Hastanesi'nde ThuLEP Cihazı Üstün Hizmette - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın En az 18 ev hasar aldı Bursa'da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın! En az 18 ev hasar aldı
CHP’li Özer: İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı CHP'li Özer: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı
CHP’nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli
Bakanlık duyurdu 7 ürün için piyasadan toplatma kararı Bakanlık duyurdu! 7 ürün için piyasadan toplatma kararı
Ramazan Bayramı’nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak
Arka Sokaklar’da şok veda 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor Arka Sokaklar'da şok veda! 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor
Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ soruşturması Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' soruşturması
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir

17:59 Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
17:43 Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ soruşturması Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' soruşturması
16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
14:56 Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
13:51 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
07:43 Arka Sokaklar’da şok veda 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor Arka Sokaklar'da şok veda! 13 yıldır izlediğimiz isim veda ediyor
07:29 Ramazan Bayramı’nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak
07:20 Bakanlık duyurdu 7 ürün için piyasadan toplatma kararı Bakanlık duyurdu! 7 ürün için piyasadan toplatma kararı
07:16 CHP’nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli
01:42 CHP’li Özer: İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı CHP'li Özer: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı
01:20 Bursa’da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın En az 18 ev hasar aldı Bursa'da ahşap evlerin bulunduğu mahallede yangın! En az 18 ev hasar aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 18:43:18. #7.12#
SON DAKİKA: Fethi Sekin Hastanesi'nde ThuLEP Cihazı Üstün Hizmette - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement