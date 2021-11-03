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Fethi Sekin Şehir Hastanesinde açılan el sanatları kursu, vatandaşların ekmek kapısı oldu - Son Dakika

Fethi Sekin Şehir Hastanesinde açılan el sanatları kursu, vatandaşların ekmek kapısı oldu

03.11.2021 13:41

Fethi Sekin Şehir Hastanesinde açılan el sanatları kursu, vatandaşların ekmek kapısı oldu Hastanede açılan el sanatları kursu, hasta yakınlarına moral veriyor Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde açılan el sanatları kursu, hasta yakınlarına...

Fethi Sekin Şehir Hastanesinde açılan el sanatları kursu, vatandaşların ekmek kapısı oldu

Hastanede açılan el sanatları kursu, hasta yakınlarına moral veriyor

ELAZIĞ - Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde açılan el sanatları kursu, hasta yakınlarına moral depolarken, burada el becerileri ile yaptıkları ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyorlar.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan iş protokolü kapsamında Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Palyatif servisinde bulunan ve pandemi dolayısıyla ara verilen el sanatları kursu yeniden açıldı. Palyatif servisinde bulunan el sanatları kursuna gelen hasta yakınları ve hastane personelleri, yaptıkları tel kırma, rölyef ve ev tekstili ürünlerini yaparak el becerilerini geliştirip keyifli dakikalar geçirirken burada yaptıkları ürünleri satarak da ev ekonomisine katkı sunuyorlar. Öte yandan Fethi Sekin Şehir Hastanesinde açılan kurslar ve Anne Otelindeki hasta yakınları tarafından ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Kursla alakalı açıklamalarda bulunan Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, "Hayat boyu öğrenme dediğimiz bireysel toplumsal istihdamla ilgili konularda bireylerin bilgi beceri ve yetkinliklerini arttırmak amacıyla örgün eğitimin yanında ve dışında yapılan her türlü faaliyet akla geliyor. Elazığ Halk Eğitim Merkezi olarak ilimizin çoğu yerinde çeşitli kurslarımız var. Bunlardan biri de Sağlık Bakanlığı ile iş protokolü kapsamında sağlık kuruluşlarında açtığımız kurslardır. Sağlık merkezlerimizde açtığımız kurslar daha kıymetli hastalara ve hasta yakınlarına kurslarımızı açıyoruz. Hastaların tedavilerine destek amacıyla bir nevi terapi özelliği görüyor. Bunun yanında hasta yakınları da sıkıntılarını giderme ve el becerilerini geliştirmeleri için fırsat tanıyoruz" dedi.

Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Palyatif servisinde görev aldıklarını belirten usta öğretici Şengül Çağlar, "Burada hasta yakınlarına moral ve motivasyon amaçlı kurs veriyoruz. Onlarla örgü, rölyef ve ev tekstili ürünleri hazırlayarak onları mutlu etmek morallerini yüksek tutmak istiyoruz. Çünkü buraya gelen hastalar burada 1 yıl gibi uzun süreli kalan hastalar, hastaların yakınları da burada sıkılıyorlar bizim amacımız da onları sıkmama ve onları mutlu edip morallerini yüksek tutmak o amaçla burada bulunuyoruz. Burada yaptığımız ürünleri sergiliyoruz daha sonra satışa sunuyoruz. Burada bulunan kursa katılan vatandaşlarımız sattıkları ürünler ile ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Amacımız burada ki ürünleri burada yapıp bitirmek değil zaten yaptıktan sonra satmaktır. Buraya gelen vatandaşlarımız zaten ümitsizlik içerisinde ve sıkılıyorlar bizde bunlara yardımcı olarak sıkıntılarını bir nebze de olsa unutturmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fethi Sekin Şehir Hastanesinde açılan el sanatları kursu, vatandaşların ekmek kapısı oldu
Fethi Sekin Şehir Hastanesinde açılan el sanatları kursu, vatandaşların ekmek kapısı oldu
Fethi Sekin Şehir Hastanesinde açılan el sanatları kursu, vatandaşların ekmek kapısı oldu
Fethi Sekin Şehir Hastanesinde açılan el sanatları kursu, vatandaşların ekmek kapısı oldu

Halk Eğitim Merkezi, Sağlık Bakanlığı, Fethi Sekin, Elazığ, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Fethi Sekin Şehir Hastanesinde açılan el sanatları kursu, vatandaşların ekmek kapısı oldu - Son Dakika


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