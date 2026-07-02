Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçesi açıklarında seyreden özel teknelerde rahatsızlanan iki vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Dalaman ve Fethiye açıklarında seyreden özel teknelerde bulunan ve rahatsızlanan vatandaşlar için yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı üzerine belirtilen bölgelere yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, rahatsızlanan vatandaşları bota alarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti. - MUĞLA
Son Dakika › Sağlık › Fethiye ve Dalaman'da Tıbbi Tahliye - Son Dakika
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