Haberler.com Youtube stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Fizyoterapist Bilge İrem Ulukuş, pelvik taban sorunlarının geniş bir yelpazeye sahip olduğunu ve Türkiye'deki kadınlarda pelvik taban sendromunun çok daha fazla görüldüğünü söyledi.
"Türkiye'deki kadınlarda pelvik taban kaynaklı hastalıkların çok fazla görüldüğünü belirten Fizyoterapist Bilge İrem Ulukuş, "Bizim ülkemizin kadınları ne yazık ki çok fazla pelvik tabanını çalıştırıyor. Aşırı derecede kasıyoruz. Çok sıktığımız, çok çalıştırdığımız için bu kaslar artık yorulmaya gidiyor sonra da bir tükenmişlik sendromu yaşıyor." ifadelerini kullandı.
Pelvik taban kaynaklı sorunların başında gelen kadınlarda idrar kaçırma hastalığı ile ilgili soruları yanıtlayan Ulukuş, "İdrar kaçırma kendi başına bir sorun değil var olan diğer sorunların bir göstergesi. İdrar miktarını azaltan ilaçların kullanılması geçici çözümler oluyor. Biraz daha kalıcı çözümler için 'idrar kaçırma neden oluyor' kısmını çok iyi çözümlemek gerekiyor." dedi. Pelvik taban sorunlarının fizik tedavi yöntemleri ile tedavi edilebileceğini ifade etti.
Son Dakika › Sağlık › Fizyoterapist Bilge İrem Ulukuş: Kadınlarda idrar kaçırma sorununu fizik tedavi ile çözüyoruz - Son Dakika
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