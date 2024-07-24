Fizyoterapist Bilge İrem Ulukuş: Kadınlarda idrar kaçırma sorununu fizik tedavi ile çözüyoruz - Son Dakika
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Sağlık

Fizyoterapist Bilge İrem Ulukuş: Kadınlarda idrar kaçırma sorununu fizik tedavi ile çözüyoruz

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Haberler.com Youtube stüdyosuna konuk olan Fizyoterapist Bilge İrem Ulukuş, Türkiye'deki kadınların pelvik taban sorunlarına daha yatkın olduğunu ifade etti. Ulukuş, aşırı pelvik taban çalıştırılmasının kasların yorulmasına ve tükenmişlik sendromuna yol açtığını belirtti. İdrar kaçırma sorununun, var olan diğer sorunların bir göstergesi olduğunu ve kalıcı çözümler için nedenlerin iyi çözümlenmesi gerektiğini vurguladı.

24.07.2024 15:36  Güncelleme: 15:58
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Haberler.com Youtube stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Fizyoterapist Bilge İrem Ulukuş, pelvik taban sorunlarının geniş bir yelpazeye sahip olduğunu ve Türkiye'deki kadınlarda pelvik taban sendromunun çok daha fazla görüldüğünü söyledi.

"ÜLKEMİZİN KADINLARI PELVİK TABANLARINI ÇOK FAZLA ÇALIŞTIRIYOR"

"Türkiye'deki kadınlarda pelvik taban kaynaklı hastalıkların çok fazla görüldüğünü belirten Fizyoterapist Bilge İrem Ulukuş, "Bizim ülkemizin kadınları ne yazık ki çok fazla pelvik tabanını çalıştırıyor. Aşırı derecede kasıyoruz. Çok sıktığımız, çok çalıştırdığımız için bu kaslar artık yorulmaya gidiyor sonra da bir tükenmişlik sendromu yaşıyor." ifadelerini kullandı.

"İDRAR KAÇIRMA KENDİ BAŞINA BİR SORUN DEĞİL, VAR OLAN DİĞER SORUNLARIN BİR GÖSTERGESİ"

Pelvik taban kaynaklı sorunların başında gelen kadınlarda idrar kaçırma hastalığı ile ilgili soruları yanıtlayan Ulukuş, "İdrar kaçırma kendi başına bir sorun değil var olan diğer sorunların bir göstergesi. İdrar miktarını azaltan ilaçların kullanılması geçici çözümler oluyor. Biraz daha kalıcı çözümler için 'idrar kaçırma neden oluyor' kısmını çok iyi çözümlemek gerekiyor." dedi. Pelvik taban sorunlarının fizik tedavi yöntemleri ile tedavi edilebileceğini ifade etti.

Fizyoterapist Bilge İrem Ulukuş: Kadınlarda idrar kaçırma sorununu fizik tedavi ile çözüyoruz

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Son Dakika Sağlık Fizyoterapist Bilge İrem Ulukuş: Kadınlarda idrar kaçırma sorununu fizik tedavi ile çözüyoruz - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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