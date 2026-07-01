GAÜN'de Özel Güvenlik Haftası Kutlandı - Son Dakika
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GAÜN'de Özel Güvenlik Haftası Kutlandı

GAÜN\'de Özel Güvenlik Haftası Kutlandı
01.07.2026 16:36
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GAÜN Hastanesi'nde güvenlik hizmetlerinin önemi vurgulandı, program pasta kesimiyle sona erdi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi'nde, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Hastane yönetimi ile güvenlik personelinin katılımıyla gerçekleşen programda, güvenlik hizmetlerinin sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından taşıdığı önem vurgulandı.

Programda konuşan Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Bahadır Demir, aidiyet duygusunun önemine dikkat çekerek çalışanların görevlerini yerine getirirken kurumlarına bağlılık ve sorumluluk bilinciyle hareket etmelerinin hizmet kalitesine önemli katkı sağladığını ifade etti. Demir, güvenlik personelinin hastanenin güvenli ve düzenli işleyişinde kritik bir rol üstlendiğini belirterek, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Karşılıklı iyi dilek ve temennilerin iletildiği program, pasta kesimi ile sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etkinlik, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık GAÜN'de Özel Güvenlik Haftası Kutlandı - Son Dakika

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