Gaziantep'te Kan Bağışı Rekoru - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te Kan Bağışı Rekoru

08.05.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te düzenlenen kan bağışı kampanyasında 14 bin ünite kan toplandı, hedef 20 bin.

GAZİANTEP'te Şahinbey Belediyesi ve Türk Kızılayı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyası 14 bin üniteyi geçti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Yeni bir rekora doğru gidiyoruz. İki günde toplanan kan bağışımız 14 bin 60 üniteyi buldu. Bugünkü bağış ile bu sayının 20 binin üzerine çıkacağını düşünüyorum" dedi.

Gaziantep Valiliği, Türk Kızılay'ı ve Şahinbey Belediyesi tarafından 'Vatan İçin Can, Millet İçin Kan' sloganı ile kan bağışı kampanyasının bu yıl 17'ncisi düzenlendi. Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan çadırlarda başlatılan kampanyaya vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

'YENİ BİR REKORA İMZA ATMAK İSTİYORUZ'

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geleneksel hale getirdikleri kan bağışı kampanyasında bu yıl yeni bir rekora imza atmak istediklerini belirtti. Kan bağışının ilk 2 gününde 14 bin 60 ünite kan bağışı alındığını ve son gün ile birlikte kan bağışı sayısının 20 binin üzerine çıkacağını tahmin ettiklerini söyleyen Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz ve bu yıl da 17'ncisini düzenlediğimiz kan bağışı kampanyası 3 gündür Demokrasi Meydanı'nda devam ediyor. Bugün son günümüz. Şölen havasında festival havasında yoğun bir katılım var kan bağışı kampanyamıza. Vatandaşlarımız koşarak kan vermeye geliyorlar. İki günde toplanan kan bağışımız 14 bin 60 üniteyi buldu. Bugünkü bağış ile bu sayının 20 binin üzerine çıkacağını düşünüyorum. Kan bağışında bulunmak hem kan veren açısından çok faydalı hem de tanımadığımız üç kişinin şifa bulmasına vesile oluyoruz. Bir sloganımız da 'kan ver sağlıklı kal'. Kan veren vatandaşlarımıza biz de Şahinbey Belediyesi olarak teşekkür etmek adına bir spor ayakkabısı vererek spor yapın sağlıklı kalmaya devam edin diyoruz" diye konuştu.

'KAN SÜREKLİ İHTİYAÇTIR'

Kendisinin de bir sağlıkçı olduğunu ve daha sağlıklı kalıp başkalarına da şifa olmak için kan verdiğini belirten Selçuk Uysal, "Her yıl bu kampanya yapılıyor ve çok memnunuz. Hem destek amaçlı bunu yapıyoruz hem de kendi sağlığımız için. İnsanların kan vermesi gerekiyor. Kan acil değil sürekli ihtiyaç. Burada verdiğimiz bir kan ile hiç tanımadığımız üç kişiye şifa oluyoruz" dedi.

Bağışçılardan Hüseyin Kurt ise "'Her yıl düzenli olarak bu kampanyaya katılıp kan veririz. Burada sağlık çalışanları da kan veren vatandaşlara çok iyi bakıyor. Sağlık çalışanı sigara içtiğimi öğrenince zararını anlattı ben de bu vesileyle sigara içmeyi bırakıyorum bugün. Kan ihtiyaçtır. Olası felaketlerde kan bankamızda kan olursa kimse zorluk çekmez. Kan olmazsa canlar kaybolur" diye konuştu.

Haber-Kamera: Nuray UZATMAZ-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gaziantep'te Kan Bağışı Rekoru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi
Rusya’dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev’i terk edin Rusya'dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev'i terk edin
Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde
Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor
Yine yaptı babalığını Fatih Terim, Arda Turan’ı yalnız bırakmadı Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı
Berber koltuğunda kanlı hesaplaşma, satırlı saldırgana keserle direndi Berber koltuğunda kanlı hesaplaşma, satırlı saldırgana keserle direndi
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis’te kabul edildi Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'te kabul edildi

17:47
15 yaşındaki kıza mesaj atmanın bedelini fena ödedi
15 yaşındaki kıza mesaj atmanın bedelini fena ödedi
17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
16:43
İran: ABD’nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz
İran: ABD'nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz
16:33
Şanlıurfa’da husumetli iki grubun kavgası kanlı bitti: 3 ölü
Şanlıurfa'da husumetli iki grubun kavgası kanlı bitti: 3 ölü
16:20
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
15:16
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
15:12
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 17:54:02. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Kan Bağışı Rekoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.