Gaziantep\'te Sigara Bırakma Polikliniği Başarılı

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 2 yıldır hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniğine 4 bin 516 kişi başvurdu.

Sigara bağımlılığından kurtulmak ve tedavi olmak isteyen vatandaşlara ücretsiz hizmet vermek amacıyla 1 Temmuz 2024'te açılan poliklinikte, başvuranlara kişiye özel tedavi programı hazırlanıyor.

Tedavi sürecinde doktorun gerekli görmesi halinde kullanılacak ilaçlar da hastane tarafından ücretsiz olarak temin ediliyor.

Bağımlılık derecesi ölçülüyor

Poliklinikte görev yapan uzman doktor Mustafa Soylu, AA muhabirine, 2 poliklinik ve 3 hekimle sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara destek verdiklerini söyledi.

Sigarayı bırakmak isteyen herkesin ücretsiz hizmetten yararlanabileceğini belirten Soylu, başvuran vatandaşların öncelikle ayrıntılı muayeneden geçirildiğini ifade etti.

Kişiye özel program hazırlandığını belirten Soylu, "Başvuran vatandaşların öncelikle ayrıntılı muayenesini yaparak sigara kullanım alışkanlıklarını ve bağımlılık derecelerini ölçerek kişiye özel bir yol haritası oluşturuyoruz. Tedavi sürecinde motivasyon görüşmesi yaparak gerekli gördüğümüz durumlarda uygun ilaç tedavisi uyguluyoruz." dedi.

İlk muayenenin ardından vatandaşları 2 kez kontrole çağırarak bırakma sürecini yakından takip ettiklerini anlatan Soylu, karşılaşabilecekleri güçlüklerde de destek olduklarını kaydetti.

"Bıraktırma oranlarımız gayet yüksek"

Vatandaşlara sigarayı bırakma sürecini ertelememeleri çağrısında bulunan Soylu, tedavi planına uyan kişilerde başarı oranının yüksek olduğunu belirtti.

Sigarayı bırakmak isteyenlerin destek almasının önemine değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Plana sadık kalan vatandaşlarımızda bıraktırma oranlarımız gayet yüksek ve bu süreci rahat bir şekilde geçiriyorlar. Bilinenin aksine bir gerginlik, anksiyete olmadan, nikotin çekilme semptomu olmadan sonuçlandırıyoruz. Sigarayı kendi başlarına bırakmaya çalışmalarını pek önermiyorum. Gelip yardım ve destek alsınlar, süreç çok rahat bir şekilde ilerliyor."

"Vücut kendini onarmaya başlıyor"

Sigarayı bıraktıktan sonra vücudun kısa sürede kendini onarmaya başladığına değinen Soylu, şöyle devam etti:

"Bu öyle bir şey ki, ilk nefesi söndürdüğünüz andan itibaren vücut kendini onarmaya başlıyor. İlk etapta vatandaşların en çok söylediği, tat ve koku duyusunun çok hızlı döndüğü. Bir danışanım, 'Hocam, çimenin kokusu varmış, çim biçme makinesinin yanından geçerken ilk kez kokusunu aldım.' diye çok söyleyenler oluyor. Yemeklerden tat alan çok oluyor. 'Akciğerim toparlandı.' diyen vatandaşlar oluyor. Sigara içenlere benim önerim, gelip denesinler. Denemekten kimse bir şey kaybetmez."

52 yıl içtiği sigaradan kurtuldu

Poliklinikten destek alarak sigarayı bırakan Mehmet Yorguner, sigarayı bırakmanın dışarıdan düşünüldüğü kadar zor olmadığını söyledi.

Yaklaşık 52 yıl sigara içtiğini belirten Yorguner, şunları kaydetti:

"Kafadan sildikten sonra çok kolay bir şekilde bıraktım. 14 yaşında başlamıştım, yaklaşık 52 sene kadar içtim. Hocamız sağ olsun bize destek oldu, irtibat halindeyiz, her noktada destek vermeye devam ediyor. Sigarayı bıraktıktan sonra yürüyüşüm değişti, daha rahat olmaya başladım. Eskiden her gün ortalama 2,5 kilometre yürüyebiliyordum, şimdi onu 3,5 kilometreye çıkarttım. İlerideki hedefim 5 kilometre. Bıraktığım için çok mutluyum ve memnunum, sebep olanlardan Allah razı olsun."

"Yürüyüşlerim, nefes alışım ve yemek yemem değişti"

Yaklaşık 35 yıl sigara içtikten sonra polikliniğe başvuran Mecit İbanoğlu ise 1 yıldır sigara kullanmadığını ve hayatında önemli değişiklikler olduğunu anlattı.

Sigara kokusunun üzerinde kalmamasının sosyal hayatını da olumlu etkilediğini ifade eden İbanoğlu, şöyle konuştu:

"Yürüyüşlerim değişti, nefes alışım, yemek yemem, ağız kokum değişti. İnsanların yanında daha güzel ilgileniyorlar. Ben kalp hastasıyım, ritim bozukluğu var, 3 ayda bir göğüs doktoruna kontrole gidiyorum. Önceden doktorum ciğerimin sesini duymuyordu. Sigarayı bıraktıktan sonra ciğer sesi duymaya başladı. Günde en az bir paket içiyordum, şimdi bıraktım."