Gazze'de Kan Ünite Sıkıntısı - Son Dakika
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Sağlık

Gazze'de Kan Ünite Sıkıntısı

12.06.2025 00:09
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Gazze'deki sağlık durumu kötüleşiyor, kan bağışları azalıyor; hastaneler acil yardım bekliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, artan can kaybı ve Filistinlilerin yetersiz beslenmeleri nedeniyle kan bağışı yapma olanaklarının azalması sonucu Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde "ciddi ve tehlikeli" bir kan ünitesi sıkıntısı yaşandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası insani yardım kuruluşları ve BM kuruluşlarına "yeterli miktarda" kan ünitesi getirmeleri çağrısında bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında, "Gazze Şeridi'ndeki feci insani durum ve devam eden İsrail saldırıları nedeniyle, Gazze Şeridi'ndeki hastaneler ciddi ve tehlikeli bir kan ünitesi sıkıntısıyla karşı karşıyadır." denildi.

Açıklamada, bu eksikliğin "yaralı sayısındaki sürekli artış ve tıbbi malzemelerin girişini engelleyen sıkılaştırılmış İsrail ablukasının yanı sıra yetersiz beslenme ve temel ihtiyaçların yetersizliği nedeniyle vatandaşların kan bağışı yapma olanağının azalmasından kaynaklandığı aktarıldı.

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi de dahil olmak üzere uluslararası insani yardım ve BM örgütlerine derhal müdahale etmeleri ve "yeterli miktarda kan ve ilgili tıbbi malzeme girdirilmesi" yönünde İsrail'e baskı yapmaları çağrısı yapılan açıklamada ayrıca uluslararası toplum ve insan hakları örgütlerinden de "ahlaki ve insani sorumluluklarını üstlenerek, yüzlerce hasta ve yaralının hayatını kurtarmak için acilen harekete geçmeleri" istendi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, İsrail, Sağlık, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gazze'de Kan Ünite Sıkıntısı - Son Dakika

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