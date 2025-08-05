Gazze'de Kıtlık: Çocuklar Ölüm Tehlikesiyle Yüz Yüze - Son Dakika
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Sağlık

Gazze'de Kıtlık: Çocuklar Ölüm Tehlikesiyle Yüz Yüze

05.08.2025 12:14
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Gazze'nin Hastaneleri açlık nedeniyle dolup taşarken çocuklar yetersiz beslenme yüzünden acı çekiyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Hasta Dostları Hastanesi doktorlarından Fevvaz el-Hüseyni, İsrail'in Gazze'ye dayattığı açlık nedeniyle benzeri görülmemiş dramatik ve trajik bir durum yaşadıklarını söyledi.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını kapatarak kelimenin tam anlamıyla açık hapishaneye çevirdiği Gazze'de artık insan gözünün ulaşabildiği her yerde "o aynı acı ve insanlık onurunu kırıcı tabloya rastlanıyor.

Hastaneler, adeta iskelete dönüşmüş çocuk, genç ve yaşlı insanlarla dolup taşıyor. Her gün böyle onlarca kişi de hayata veda ediyor.

Bu acı tabloda doktorlar da anneler de çaresiz şekilde bekliyor, "kör ve sağır kesilen" dünyaya bıkmadan usanmadan yardım çağrısı yapıyor.

Doktorlar kitaplarda okuduklarını yaşar oldu

Gazze kentindeki Hasta Dostları Hastanesinde Pediatri Uzmanı Doktor Fevvaz el-Hüseyni, yetersiz beslenme vakalarının çokluğu nedeniyle büyük bir kriz yaşadıklarını belirtti.

Hüseyni, "Abluka ve açlık nedeniyle benzeri görülmemiş bir durum yaşıyoruz. Böyle şeyleri kitaplarda okurduk şimdi birebir şahit oluyoruz. Bu çok dramatik, trajik ve elim bir durum. Hasta Dostları Hastanesi Pediatri Bölümü'nde 15'in üzerinde yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk var. Evlerde takip edilenlerin sayısı ise yüzlerce." dedi.

Kötüye gidişe dur demek için savaş durmalı

Doktor Hüseyni, "Çocukların hali her geçen gün kötüye gidiyor. İyiye değil bilakis daha da kötüye gidiyorlar. Yetersiz beslenme başka hastalıklara davetiye çıkarıyor. Böbrek ve karaciğer hastalıklarına yakalanıyorlar. Bağışıklık sistemleri zayıflıyor." diye konuştu.

"Çocuklara evlerde suyla karıştırılmış mama veriyorlar. Bunları yiyen çocukların vücutlarının alt kısımlarında ödem oluşuyor. Takviye gıdalara, mamaya ulaşamadığımız için kelimenin tam anlamıyla bir felaket taşıyoruz." ifadelerini kullanan Hüseyni, gıdaya erişim olmadığı ve akut yetersiz beslenme sorunu devam ettiği müddetçe çocukların halinin düzelmeyeceğini vurguladı.

10 kilodan 6 kiloya düştü

Gazze'nin kuzeyinde doktor Hüseyni'nin bahsettiği durumun aynısı, güneydeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesinde de yaşanıyor.

Hastanenin çocuk bölümündeki onlarca hastadan biri olan 3 yaşındaki İbtisam Dali, akut yetersiz beslenme ve bundan kaynaklı kas spazmları sorunu yaşıyor.

"Kızım 10 kiloydu, şu an 6 kiloya düşmüş durumda. Kilo kaybettiği için bağışıklık sistemi de zayıfladı ve hastalıklarla baş edemez oldu. İbtisam gayet sağlıklı bir çocuktu. 3 kilo 300 gram gibi gayet tabii bir kiloda doğdu." diyen İbtisam'ın annesi Raşa Dali, kızının eski güzel günlerinin fotoğraflarını göstererek yaşadığı büyük değişimi gözler önüne serdi.

Çarşı pazarda gıdaya ulaşamadıkları için hastaneye yatmak zorunda kaldıklarını aktaran anne Raşa, kızının dışarıda tedavi olmasına destek için uluslararası kurumlara çağrıda bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Sağlık, İsrail, gazze, Dünya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gazze'de Kıtlık: Çocuklar Ölüm Tehlikesiyle Yüz Yüze - Son Dakika

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