Gazze'de Yetersiz Beslenme: Zekeriyya Bebek Tehlikede - Son Dakika
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Sağlık

Gazze'de Yetersiz Beslenme: Zekeriyya Bebek Tehlikede

03.06.2025 13:51
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11 aylık Zekeriyya bebek, Gazze'deki abluka nedeniyle yetersiz beslenme yaşıyor, hayati tehlikesi var.

Gazze Şeridi'nde savaş devam ederken dünyaya gelen 11 aylık Zekeriyya bebek, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana uyguladığı sıkı abluka nedeniyle yetersiz beslenme sorunu yaşıyor.

İsrail'in, Gazze'deki soykırımının en büyük bedelini çocuklar ödüyor. 2 Mart'tan bu yana sıkı bir şekilde uygulanan abluka gelen uluslararası tepkiler neticesinde "denizde damla" miktarınca genişletilse de sorunlara çözüm sunmuyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından, saldırıların 600'üncü gününe tekabül eden 28 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, 60 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Gazze'nin kuzeyindeki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bir çadırda yaşayan Zekeriyya bebek de yetersiz beslenme sorunu yaşayan ve hayati tehlikesi olan binlerce çocuktan biri.

Bitmek bilmeyen göç sırasında doğdu

Zekeriyya bebek, İsrail'in tahliye tehditleri neticesinde bir yerden bir yere defalarca yer değiştiren binlerce Filistinlinin makus talihini yaşayarak dünyaya geldi.

Anne Havle Muhammed Süleyman Ebu Zuayter, Zekeriyya'ya hamileyken güneydeki Refah'a göç etti. Bebeğini de Han Yunus'ta yine göç yolunda dünyaya getirdi. Sürekli yer değiştirmeleri ve yeterli beslenememesi hamilelik sürecini etkiledi. O nedenle Zekeriyya sadece 2 kilo doğdu. Şuan ise 11 aylık olmasına rağmen 4 kilo 400 gram ve adeta kemikleri sayılıyor.

Yetersiz beslendiği için oturamıyor ve yürüyemiyor

Zekeriyya dünyaya geldikten sonra da Gazze'nin kuzeyinde de pek çok kez yer değiştirmek zorunda kaldı.

Çadırda yaşadıklarını ve sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle bazen oğluna verebilecek bir avuç pirinç bile bulamadığını söyleyen anne, "Büyük kıtlık var, sadece oğlum değil, bütün Gazze halkı büyük kıtlık ve açlık çekiyor. Bazen aşevlerinden mercimek çorbası yediriyorum. Laktozsuz süt içmesi gerekiyor ama onu bulamıyoruz." dedi.

Gazze çocuklarının her şeyden mahrum olduğunu, yarısının yetersiz beslenme sorunu yaşadığını ifade eden Havle, "Sınır kapılarının açılmasını istiyorum. Bu çocuğun artık oturması ve yavaş yavaş yürümeye başlaması gerekiyordu ama bunları yapamıyor. Çünkü çocukların yapacakları en temel şeylerden bile mahrum edildi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Göçmenler, Sağlık, İsrail, gazze, Dünya, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gazze'de Yetersiz Beslenme: Zekeriyya Bebek Tehlikede - Son Dakika

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