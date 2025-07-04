Gazzeli baba, çocuklarına yiyecek bulmaya gitti, beynine yediği kurşunla komaya girdi

Gazzeli 3 çocuk babası Ahmed Katayif (40), sözde insani yardım dağıtım noktalarından yiyecek almaya gitti ancak beyninden vuruldu ve şua n yoğun bakımda hayatla ölüm arasında mücadele ediyor.

ABD ve İsrail güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı" kanalıyla kurulan sözde insani yardım dağıtım merkezlerinde 27 Mayıs'tan bu yana can pazarı yaşanıyor.

Gazze'nin farklı yerlerinden kilometrelerce yol kat ederek yardım dağıtım noktalarına giden Filistinliler, "aç karınlarını" doyurmaya çalışırken kurşunların hedefi oluyor.

Ahmed Katayif de bu Filistinlilerden biri oldu. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru'na yardım almaya giden Ahmed, bir ABD askerinin açtığı ateş sonucu beyninden vuruldu.

Durumu içler acısı

Ahmed'in yeğeni Muhammed, saldırının nasıl gerçekleştiğiyle ve şu an Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesinde tedavi gören amcasının sağlık durumuyla ilgili AA'ya bilgi verdi.

Amcasının, Netzarim Koridorundaki insani yardım dağıtım noktasına gittiğini ve kapılar açıldıktan sonra bir Amerikan askerinin makineli silahıyla oradakilere ateş açtığını söyleyen Muhammed, "ABD askeri makineli silahının mermisi bitince tabancasını çekip yaklaşık 7 metre gibi yakın bir mesafeden ateş açtı ve amcam Ahmed'i başından vurdu. Vücudunun başka bir yerinde yara yok sadece başında var. Aldığı kurşun beyninin arka kısmına saplanıp kaldı. Durumu içler acısı." dedi.

Sağlık görevlilerinin yardım dağıtım noktalarına giremediğini ve bu nedenle saldırıya uğrayanlara ilk yardım hizmeti verilemediğini kaydeden Muhammed, amcasının oradakiler tarafından hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Muhammed, "Sağlık durumu çok kritik. Makinalarla yaşıyor. Uluslararası kurumlardan, Dünya Sağlık Örgütü'nden Ahmed'in dışarda tedavi olması için yardım etmelerini istiyoruz. Belki orada şifa bulur, çünkü burada tedavi imkanları kısıtlı. Abluka nedeniyle bizim sağlık sistemimiz çökmüş durumda." diyerek amcası için yardım istedi.

"Ölüm tuzaklarının" en bariz örneği

Amcasının "sivil bir insan olduğunu, yardım noktasına kızlarına yiyecek bulmak için gittiğini ancak ABD askerinin kurşunlarının hedefi olduğunu" kaydeden Muhammed, şu an çocuklarına bakacak kimsenin kalmadığını dile getirdi.

Amcasının, 12 yaşında beyin atrofisi hastası olan bir kızı olduğu bilgisini veren Muhammed, "Şimdi çocuklarının ihtiyaçlarını, özellikle büyük hasta kız için gerekli olan ilaçları ve yetişkin bezlerini karşılayacak kimse kalmadı. Amcam bile sağlıklıyken bu bezleri bulmakta zorluk çekiyordu. Yetişkin bezlerinin maliyeti çok yüksek. İçinde bulunduğumuz bu şartlarda bu hasta kızın gereksinimlerini ve çocukların yiyecek masrafını karşılamak çok zor." ifadesini kullandı.

Muhammed, bu dağıtım noktalarının "ölüm tuzakları" olduğunun en bariz örneğinin amcası olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Yiyecek almaya gitti, bu vaziyette döndü, bir şey de alamadı. Onun gibi bir sürü kişi var. Gidiyorlar ve ölüyorlar. Yardım etmeye gelenler bizi öldürüyor, şaşılacak şey."

İnsani yardım dağıtım noktalarında can pazarı yaşanıyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin 2 Temmuz'daki açıklamasında, İsrail güçleri ile ABD paralı askerlerinin, ABD ve İsrail güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı" kanalıyla kurulan sözde insani yardım dağıtım merkezlerine düzenlediği saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 580 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 200'ün üzerinde kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell???????, 3 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir ayda, açlık çeken 550 Filistinli, Gazze İnsani Yardım Vakfının belirttiği noktalarda yiyecek almaya çalışırken ABD paralı askerleri tarafından öldürüldü." ifadesini kullanmış ve AB Konseyi ve Komisyonunu buna sessiz kalmakla suçlamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese de 3 Temmuz'da BM İnsan Hakları Konseyi toplantısında, "Sözde Gazze İnsani Yardım Vakfı, bombardıman altında açlıktan bir deri bir kemik kalmış ve yok edilmek üzere işaretlenmiş bir nüfusu öldürmek ya da kaçmaya zorlamak üzere tasarlanmış bir ölüm tuzağından başka bir şey değildir." demişti.