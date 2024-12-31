Gebe Okulunda Bilinçli Hamilelik Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Gebe Okulunda Bilinçli Hamilelik Eğitimi

Gebe Okulunda Bilinçli Hamilelik Eğitimi

Trabzon'daki Gebe Okulu, anne adaylarına doğum ve bebek bakımı hakkında pratik eğitimler sunuyor.

31.12.2024 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsüne bağlı gebe okulunda doğumun evreleri, lohusalık ve bebek bakımı gibi birçok konuda hem teorik hem uygulamalı eğitimler veriliyor.

Nefes egzersizi, plates, bebek bakımı, gaz çıkarma, annenin lohusalık dönemindeki ruhsal hali gibi pek çok konuda uzmanlar ve ebeler eşliğinde düzenlenen eğitimlere, gebelerin yanı sıra yakınları da katılıyor.

Çocuk bakımı ve hamilelik süreci hakkında detaylı bilgiler edinen gebeler, oyuncak bebekler üzerinde pratik yapma fırsatı da buluyor.

Gebe okulunun sorumlusu Doç. Dr. Kübra Baki Erin, AA muhabirine, eğitimlerin 2014 yılında gebe sınıfı adı altında verilmeye başlandığını, 2016 yılından itibaren de gebe okulu olarak hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Erin, alanında uzman kişiler ve ebelerle birlikte anne adaylarına eğitim verdiklerini dile getirerek, "Gebelerimiz başvurularını hastanemizin web sitesinden, polikliniklerimizdeki karekod sistemimizden yapabiliyor. Polikliniğimize başvurduklarında bizde gebe okuluna yönlendiriyoruz." dedi.

Hastaneye rutin kontrole gelen her gebeyi okula davet ettiklerini ifade eden Erin, şunları kaydetti:

"Gebelerimizin bazıları normal doğumdan korkuyor. 'Soda ve su içebilir miyim, ne kadar içeceğim, kahve ne kadar içeceğim, hareket edecek miyim?' gibi her şeyi doktora sormak istiyor. Eskiden kadınlarımız tarlalarda çalışıyordu ve normal doğuruyorlardı. Şimdi bazı anne adaylarımız gebe kalınca bunu bir hareketsiz kalma eylemi olarak düşünerek en ufak bir şeyde bebeklerin zarar geleceğini düşünüyor. Bunun gibi yanlış bilinen tüm bilgilerin doğrusu gebe okulunda aktarılıyor. Gebe okulunda gebelikle ilgili her türlü bilgiyi veriyoruz."

Erin, eğitimlerde gebelerin hamilelikleri boyunca yapacakları hareketlerin ve nasıl beslenmeleri gerektiğinin anlatıldığını vurgulayarak, gebelerin bu şekilde bilinçli öğrendiklerini ve normal doğumdan korkmadıklarını belirtti.

Düzenli olarak eğitimlere katılan gebelere, doğumhanelerin de gezdirildiğini aktaran Erin, "Bu sayede doğum salonu korkusu ortadan kalkıyor ve bu da gebeler için pozitif bir etki oluyor." dedi.

Erin, eğitim almak isteyenlerin 20'nci haftadan itibaren gebe okuluna gelebileceklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Erken dönemde başvurmalarını istiyoruz. Yılda 3 bin civarı anneye eğitim veriliyor ama sertifika programını tamamlayan gebe sayımız 3 bini bulmuyor. 10 yılda 17 bin 500 gebeye eğitim verdik. 2 bin 600'ü de sertifika almaya hak kazandı. Gebe okulunda kadın doğum uzmanı ve 2 ebeyle eğitim veriyoruz, eğitim kadromuzda ayrıca anestezi uzmanımız, diyetisyenimiz, fizyoterapistimiz ve psikoloğumuz da buluyor."

Anne adayları bilinçli gebelik için eğitimlerden yararlanıyor

Eğitimlere katılan 24 haftalık gebe Sevgi Eyuboğlu, internette yaptığı araştırma sonucu gebe okuluna gelmeye karar verdiğini belirterek, aldığı eğitimler hakkında bilgi verdi.

Eyuboğlu, bilinçli bir ebeveyn olmak için hamilelerin gebe okuluna gelmesini tavsiye ederek, "Ücretsiz, tamamen devletin sunmuş olduğu bu imkandan herkesin faydalanmasını isterim. Çocuğun sağlığı açısından da normal doğum istiyorum." ifadelerini kullandı.

Anne adayı 22 yaşındaki İrem Nur Çalt ise "İlk bebeğim olduğu için tecrübesizlik var. Burada çok güzel hocalarımız var. Bize bu konuda çok yardımcı oluyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, trabzon, Hastane, Eğitim, Sağlık, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gebe Okulunda Bilinçli Hamilelik Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:20 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 01:07:05. #1.12#
SON DAKİKA: Gebe Okulunda Bilinçli Hamilelik Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.