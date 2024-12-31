Gebe Okulunda Bilinçli Hamilelik Eğitimi

Sağlık

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsüne bağlı gebe okulunda doğumun evreleri, lohusalık ve bebek bakımı gibi birçok konuda hem teorik hem uygulamalı eğitimler veriliyor.

Nefes egzersizi, plates, bebek bakımı, gaz çıkarma, annenin lohusalık dönemindeki ruhsal hali gibi pek çok konuda uzmanlar ve ebeler eşliğinde düzenlenen eğitimlere, gebelerin yanı sıra yakınları da katılıyor.

Çocuk bakımı ve hamilelik süreci hakkında detaylı bilgiler edinen gebeler, oyuncak bebekler üzerinde pratik yapma fırsatı da buluyor.

Gebe okulunun sorumlusu Doç. Dr. Kübra Baki Erin, AA muhabirine, eğitimlerin 2014 yılında gebe sınıfı adı altında verilmeye başlandığını, 2016 yılından itibaren de gebe okulu olarak hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Erin, alanında uzman kişiler ve ebelerle birlikte anne adaylarına eğitim verdiklerini dile getirerek, "Gebelerimiz başvurularını hastanemizin web sitesinden, polikliniklerimizdeki karekod sistemimizden yapabiliyor. Polikliniğimize başvurduklarında bizde gebe okuluna yönlendiriyoruz." dedi.

Hastaneye rutin kontrole gelen her gebeyi okula davet ettiklerini ifade eden Erin, şunları kaydetti:

"Gebelerimizin bazıları normal doğumdan korkuyor. 'Soda ve su içebilir miyim, ne kadar içeceğim, kahve ne kadar içeceğim, hareket edecek miyim?' gibi her şeyi doktora sormak istiyor. Eskiden kadınlarımız tarlalarda çalışıyordu ve normal doğuruyorlardı. Şimdi bazı anne adaylarımız gebe kalınca bunu bir hareketsiz kalma eylemi olarak düşünerek en ufak bir şeyde bebeklerin zarar geleceğini düşünüyor. Bunun gibi yanlış bilinen tüm bilgilerin doğrusu gebe okulunda aktarılıyor. Gebe okulunda gebelikle ilgili her türlü bilgiyi veriyoruz."

Erin, eğitimlerde gebelerin hamilelikleri boyunca yapacakları hareketlerin ve nasıl beslenmeleri gerektiğinin anlatıldığını vurgulayarak, gebelerin bu şekilde bilinçli öğrendiklerini ve normal doğumdan korkmadıklarını belirtti.

Düzenli olarak eğitimlere katılan gebelere, doğumhanelerin de gezdirildiğini aktaran Erin, "Bu sayede doğum salonu korkusu ortadan kalkıyor ve bu da gebeler için pozitif bir etki oluyor." dedi.

Erin, eğitim almak isteyenlerin 20'nci haftadan itibaren gebe okuluna gelebileceklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Erken dönemde başvurmalarını istiyoruz. Yılda 3 bin civarı anneye eğitim veriliyor ama sertifika programını tamamlayan gebe sayımız 3 bini bulmuyor. 10 yılda 17 bin 500 gebeye eğitim verdik. 2 bin 600'ü de sertifika almaya hak kazandı. Gebe okulunda kadın doğum uzmanı ve 2 ebeyle eğitim veriyoruz, eğitim kadromuzda ayrıca anestezi uzmanımız, diyetisyenimiz, fizyoterapistimiz ve psikoloğumuz da buluyor."

Anne adayları bilinçli gebelik için eğitimlerden yararlanıyor

Eğitimlere katılan 24 haftalık gebe Sevgi Eyuboğlu, internette yaptığı araştırma sonucu gebe okuluna gelmeye karar verdiğini belirterek, aldığı eğitimler hakkında bilgi verdi.

Eyuboğlu, bilinçli bir ebeveyn olmak için hamilelerin gebe okuluna gelmesini tavsiye ederek, "Ücretsiz, tamamen devletin sunmuş olduğu bu imkandan herkesin faydalanmasını isterim. Çocuğun sağlığı açısından da normal doğum istiyorum." ifadelerini kullandı.

Anne adayı 22 yaşındaki İrem Nur Çalt ise "İlk bebeğim olduğu için tecrübesizlik var. Burada çok güzel hocalarımız var. Bize bu konuda çok yardımcı oluyorlar." diye konuştu.