Gelibolu\'da Obezite Farkındalığı

05.03.2026 17:18
Gelibolu'da obeziteye dikkat çekmek için öğrencilere sağlıklı beslenme etkinlikleri düzenlendi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, obeziteye dikkat çekmek amacıyla öğrencilere yönelik farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından düzenlenen program kapsamında öğrencilerle birlikte sağlıklı kek yapımı etkinliği yapılırken, "sağlıklı-sağlıksız çocuk" temalı bilgilendirme çalışması ve boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte ayrıca kurum diyetisyeni tarafından öğrencilere obezite ve sağlıklı beslenme konularında eğitim verildi.

Kaynak: AA

Gelibolu, Sağlık, Son Dakika

